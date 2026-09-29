Μια ξεχωριστή στιγμή στην προσωπική του ζωή βιώνει ο Γιώργος Κώτσηρας, καθώς έγινε πατέρας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ανακοίνωσε τη χαρμόσυνη είδηση μέσω των social media, όπου μοιράστηκε τη χαρά του με φίλους και ακολούθους του, οι οποίοι έσπευσαν να του ευχηθούν για το νέο μέλος της οικογένειάς του.

Ο Γιώργος Κώτσηρας, που ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών τον Ιούνιο του 2026 στο πλαίσιο κυβερνητικών αλλαγών, βρίσκεται πλέον σε μια νέα καθημερινότητα, αυτή του πατέρα.

Η είδηση προκάλεσε πλήθος θετικών σχολίων, με πολλούς να του εύχονται υγεία και χαρές για τη νέα οικογενειακή σελίδα που άνοιξε.

Ο ίδιος, δικηγόρος και βουλευτής Δυτικής Αττικής, έχει διατελέσει στο παρελθόν υφυπουργός Δικαιοσύνης και υφυπουργός Εξωτερικών, ενώ από τον Ιούνιο του 2026 έχει αναλάβει τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών.