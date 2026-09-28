Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης εμφανίστηκαν μαζί σε μια από τις βραδινές εκδηλώσεις της Αθήνας, δίνοντας το «παρών» στο Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών για την επέτειο των 100 χρόνων του οίκου Vourakis.

Η κοινή παρουσία της Φαίης Σκορδά και του Αλέξανδρου Αθανασιάδη έγινε στο πλαίσιο της επετειακής βραδιάς του ιστορικού οίκου, ο οποίος συμπλήρωσε έναν αιώνα από την έναρξη της πορείας του στην ελληνική κοσμηματοποιία.

Η παρουσιάστρια, μάλιστα, δέχθηκε ερωτήσεις από τον Αλέξανδρο Ρούτα και την κάμερα του Happy Day. Ανάμεσα στα θέματα για τα οποία μίλησε ήταν και ο γάμος της με τον αρχιτέκτονα, δίνοντας μια νέα πληροφορία για το πότε αναμένεται να πραγματοποιηθεί.

«Καλοδεχούμενες οι ευχές. Ο γάμος θα γίνει πιο σύντομα, όχι το καλοκαίρι», είπε η Φαίη Σκορδά, απαντώντας σχετικά με τα σχέδιά τους.

Η εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Vourakis πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους ιστορικούς χώρους της πρωτεύουσας και ήταν αφιερωμένη στην πορεία του οίκου από το 1926 μέχρι σήμερα.

Στο Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών βρέθηκαν πρόσωπα από τον επιχειρηματικό, πολιτικό, ναυτιλιακό, ακαδημαϊκό και πολιτιστικό χώρο, μέλη της Ελληνικής τέως Βασιλικής Οικογένειας, αλλά και οικογένειες που διατηρούν εδώ και χρόνια σχέση με τον οίκο.

Στους προσκεκλημένους από το εξωτερικό ήταν εκπρόσωποι του ιταλικού οίκου Vhernier, ενώ την παρουσίαση της βραδιάς έκανε η Σία Κοσιώνη.

Ο Αντώνης Βουράκης αναφέρθηκε στη συμπλήρωση ενός αιώνα ιστορίας και στον δικό του ρόλο στη συνέχεια της οικογενειακής διαδρομής. «Νιώθω ευλογημένος που αξιώθηκα να βρίσκομαι στο τιμόνι του Οίκου σε αυτή τη σημαντική επέτειο των 100 χρόνων», ανέφερε.

Φωτογραφίες: Panoulis