Ο Τσαρλς Σπένσερ αποκάλυψε ότι ο πρίγκιπας Χάρι, η Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους έμειναν μαζί του στο Άλθορπ το καλοκαίρι, σε μια οικογενειακή επίσκεψη που μέχρι τώρα δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα. Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα μίλησε για τη συνάντησή τους, αλλά και για τη σχέση που διατηρεί σήμερα με τον Χάρι και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Ο 9ος κόμης Σπένσερ επιβεβαίωσε ότι ο Χάρι πήγε τον Ιούλιο στην οικογενειακή κατοικία μαζί με τη σύζυγό του, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ. «Ο Χάρι ήρθε να μείνει το καλοκαίρι με την οικογένειά του και ήταν υπέροχα», ανέφερε, περιγράφοντας τη στιγμή που είδε τα δύο παιδιά να τρέχουν στους χώρους του Άλθορπ.

Η εικόνα αυτή είχε για εκείνον και μια πιο προσωπική διάσταση, καθώς σκέφτηκε τη Νταϊάνα και τον ρόλο που θα είχε στη ζωή των εγγονιών της. «Μπορείτε να φανταστείτε πόσο υπέροχη γιαγιά θα ήταν η Νταϊάνα; Θα τα κακομάθαινε», είπε χαρακτηριστικά.

Η σχέση του με τον Χάρι και τον Ουίλιαμ

Μιλώντας για τους δύο γιους της Νταϊάνα, ο Τσαρλς Σπένσερ περιέγραψε τον ρόλο του σήμερα ως εκείνον του θείου που βρίσκεται διαθέσιμος, χωρίς να παρεμβαίνει στη ζωή τους.

«Πάντα ήμουν απλώς ένας θείος», είπε, εξηγώντας ότι μετά την απώλεια ενός μέλους της οικογένειας είναι φυσικό να θέλει κανείς να βρίσκεται κοντά στα παιδιά του. Για τη σημερινή του σχέση με τον Ουίλιαμ και τον Χάρι πρόσθεσε: «Είμαι πολύ ρεαλιστής. Είναι άνδρες στα 40 τους πλέον. Είμαι εκεί αν με χρειαστούν».

Ο ίδιος έκανε ειδική αναφορά στην επίσκεψη του Χάρι, σημειώνοντας πως είναι πλέον γνωστό ότι ο δούκας του Σάσεξ έμεινε μαζί του με την οικογένειά του τον Ιούλιο. «Αν με χρειάζονται, είμαι εκεί, αλλά δεν μπαίνω στον δρόμο κανενός», ανέφερε.

Η αποκάλυψη για την επίσκεψη στο Άλθορπ, την οικογενειακή έδρα των Σπένσερ όπου βρίσκεται και ο τάφος της Νταϊάνα, έρχεται την ώρα που ο Τσαρλς Σπένσερ προωθεί το νέο του βιβλίο Swan Song: Diana, My Sister.

Τι του είπε ο Χάρι για το βιβλίο της Νταϊάνα

Ο Σπένσερ αποκάλυψε επίσης ότι ενημέρωσε τον Χάρι και τον Ουίλιαμ για την έκδοση του βιβλίου την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή, μαζί με τις αδελφές του, Λέιντι Σάρα και Λέιντι Τζέιν. Όπως εξήγησε, δεν ήθελε κανείς από την οικογένεια να έχει την εντύπωση ότι είχε συμμετοχή στη συγγραφή ή ότι είχε προηγούμενη γνώση του περιεχομένου.

Ο Χάρι, σύμφωνα με τον θείο του, ενδιαφέρθηκε κυρίως για το αν υπήρχε κάτι στο βιβλίο που θα μπορούσε να τον φέρει σε δύσκολη θέση. «Υπάρχει κάτι που θα ήταν ντροπιαστικό για μένα;» φέρεται να ρώτησε, με τον Σπένσερ να του απαντά: «Δεν υπάρχει». Ο ίδιος τόνισε ότι ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός με την ιδιωτικότητα των δύο αδελφών.

Ο Σπένσερ έχει εξηγήσει ότι στο βιβλίο ο Ουίλιαμ και ο Χάρι εμφανίζονται κυρίως μέσα από τις αναμνήσεις του για τα δύο αγόρια που έχασαν τη μητέρα τους και ότι δεν ήθελε να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες για την ενήλικη ζωή τους.

Η κηδεία της Νταϊάνα και η απόφαση να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο

Στο Swan Song ο Τσαρλς Σπένσερ αναφέρεται και στην απόφαση να περπατήσουν ο Ουίλιαμ και ο Χάρι πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους στην κηδεία του 1997. Ο ίδιος είχε αντιδράσει τότε στην ιδέα, καθώς θεωρούσε ότι τα δύο παιδιά, ηλικίας 15 και 12 ετών, δεν θα έπρεπε να συμμετάσχουν σε μια τόσο δημόσια πομπή.

Ο Σπένσερ θυμήθηκε ότι τελικά υποχώρησε όταν του είπαν πως τα δύο αδέλφια είχαν αποφασίσει ότι ήθελαν να περπατήσουν. «Αρκεί να μην τους είχαν εξαναγκάσει», είπε ότι απάντησε τότε. Σήμερα, μιλώντας για εκείνη την απόφαση, παραδέχεται ότι εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχές επειδή δεν κατάφερε να τους προστατεύσει από εκείνη τη στιγμή.

Παράλληλα, σε ξεχωριστή συνέντευξή του για το βιβλίο, ο Σπένσερ μίλησε και για τη σχέση της Νταϊάνα με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο. Υποστήριξε ότι η αδελφή του ήταν πραγματικά ερωτευμένη μαζί του πριν από τον γάμο τους και ότι, παρά τις αμφιβολίες που είχε εκφράσει, προχώρησε στη γαμήλια τελετή. «Με την Νταϊάνα, ήταν πολύ άνθρωπος της καρδιάς», ανέφερε.

Το βιβλίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις για ορισμένες από τις αναμνήσεις και τους ισχυρισμούς του Σπένσερ σχετικά με την οικογένεια και τον θάνατο της Νταϊάνα. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι στόχος του ήταν να καταγράψει τη δική του ματιά στη ζωή της αδελφής του, καθώς πλησιάζει το 2027, όταν θα συμπληρωθούν 30 χρόνια από τον θάνατό της.