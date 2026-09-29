Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (29/9) στις φυλακές Δομοκού, μετά από αιματηρή συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν έξι άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε μέσα σε πτέρυγα του σωφρονιστικού καταστήματος, όταν κρατούμενοι αλγερινής και συριακής καταγωγής ήρθαν σε σύγκρουση μεταξύ τους.

Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα έξι κρατούμενοι να τραυματιστούν και να χρειαστεί η μεταφορά τους στο Νοσοκομείο Λαμίας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας από τους τραυματίες φέρει πιο σοβαρά τραύματα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από ανάλογο επεισόδιο στην ίδια πτέρυγα των φυλακών Δομοκού, γεγονός που έχει προκαλέσει προβληματισμό για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώνονται οι συγκρούσεις μεταξύ ομάδων κρατουμένων.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η συμπλοκή έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού.

Οι αρχές εξετάζουν τι προκάλεσε τη νέα ένταση, καθώς και τον ρόλο των εμπλεκομένων στο επεισόδιο.