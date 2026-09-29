Απάντηση σχετικά με την απόφαση να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία της croissanterie στο Παρίσι έδωσε η Ιωάννα Τούνη, μέσα από ανάρτηση που πραγματοποίησε κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα.

Η επιχειρηματίας, η οποία βρισκόταν στη γαλλική πρωτεύουσα μαζί με τον γιο της Πάρη τις τελευταίες ημέρες, δημοσίευσε μια φωτογραφία μέσα από το αεροπλάνο εξηγώντας τους λόγους για το τριήμερο λουκέτο:

«Και κάπως έτσι γυρίζουμε σπίτι μας… Το Παρίσι για ακόμη μια φορά ήταν υπέροχο. Ανυπομονώ να έρθω πάλι! Το @fatrat_croissanterie επίσης πηγαίνει ανέλπιστα καλά! Τα κρουασάν μας γίνονται sold out σχεδόν καθημερινά και δεν προλαβαίνουμε να φτιάχνουμε νέα. Χθες αποφασίσαμε να κλείσουμε για 2-3 ημέρες μεσοβδόμαδα, ώστε να εξοπλίσουμε ακόμη καλύτερα το εργαστήριο μας, να εγκαταστήσουμε έξτρα εξοπλισμό στην κουζίνα μας και να σας εξυπηρετήσουμε ακόμη καλύτερα. Thanks for your love, see u soon».

Τα σχόλια της τηλεόρασης για το προσωρινό κλείσιμο

Το γεγονός ότι το κρουασανάδικο στη Μονμάρτρη έκλεισε λίγο μετά την έναρξη της λειτουργίας του σχολιάστηκε το πρωί της Τρίτης (29.09.2026) από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στο θέμα τοποθετούμενος για τις εξελίξεις γύρω από το μαγαζί: «Το έκλεισε και καλά για ανακαίνιση σε μια βδομάδα. Κάνει ανακαίνιση σε μια βδομάδα; Εάν το μαγαζί πήγε άκλαυτο, λέω αν, και το έκλεισε σε μια βδομάδα, δείχνει ότι έχει γρήγορα αντανακλαστικά και μπράβο της μαγκιά της. Δεν είναι καλό για ένα μαγαζί το συστήνεις το κόστος να κλείνει σε μια βδομάδα. Ακόμα και αν είναι υγειονομικό θέμα».