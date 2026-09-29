Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, αναβαθμίζει αθόρυβα ένα μυστικό κέντρο διοίκησης της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, βαθιά μέσα σε ένα βουνό, το οποίο μπορεί να αντέξει σε βόμβες διείσδυσης και να εγγυηθεί την αμοιβαία εξασφαλισμένη καταστροφή σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου.



Πρόσφατη έρευνα για το καταφύγιο του Κρεμλίνου στο όρος Κοσβίνσκι Κάμεν, στα Ουράλια Όρη, 800 μίλια ανατολικά της Μόσχας, αποκάλυψε ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας εργάζεται πάνω σε ένα μείζον έργο εκσυγχρονισμού της τοποθεσίας από το 2018, σύμφωνα με τους Sunday Times, το Danwatch και το Dossier Center.



Η έρευνα περιλάμβανε τις πρώτες εικόνες από το εσωτερικό του καταφυγίου, γνωστού ως Εγκατάσταση 1335, οι οποίες απεικονίζουν έναν χώρο αναμονής καλυμμένο με αφίσες πυραύλων, εκρήξεων και Ρώσων στρατιωτών.

Russia is reviving the “Dead Hand” nuclear bunker in the Urals



Russia has resumed construction of a secret underground command center near Mount Kosvinsky Kamen in the Urals. This is reported in a joint investigation by The Sunday Times, Danwatch, and the Dossier Center.… pic.twitter.com/vBpaRCXeVJ — NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2026

Η Εγκατάσταση 1335 ήταν μεταξύ των καταφυγίων που κατασκευάστηκαν σε όλη τη Ρωσία κατά τον Ψυχρό Πόλεμο ως μέρος του συστήματος «Perimeter» του Κρεμλίνου, γνωστού ως «Dead Hand» στη Δύση, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή ώστε οι πυρηνικές δυνάμεις της Μόσχας να μπορούν να ενεργοποιηθούν ό,τι κι αν συμβεί σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου.

Οχυρό από γρανίτη και υπόγειες σήραγγες

Το καταφύγιο στο όρος Κοσβίνσκι Κάμεν είναι θαμμένο κάτω από περισσότερα από 300 μέτρα συμπαγούς γρανίτη, γεγονός που σημαίνει ότι προστατεύεται από το σημερινό οπλοστάσιο των αμερικανικών βομβών διείσδυσης.



Ενώ λίγα ήταν γνωστά για τη βάση από την κατασκευή της τη δεκαετία του 1970, η νέα έκθεση αποκαλύπτει ότι η εγκατάσταση διαθέτει τουλάχιστον 24 υπόγεια δωμάτια, με εκτεταμένες σήραγγες που εκτείνονται σε απόσταση 1,5 μιλίου από τις εισόδους.

Μια αχρονολόγητη εικόνα από το εσωτερικό των σηράγγων δείχνει ένα άτομο να στέκεται στον τεράστιο διάδρομο χωρίς ορατό τέλος, με ίχνη ελαστικών πίσω του.

🚨 #SONDAKİKA | Rusya, Urallar'daki Kosvinsky Kamen Dağı altında bulunan nükleer komuta tesisi Facility 1335'i faaliyete geçirdi. Tesisin misilleme emirlerinin iletilmesi amacıyla tasarlandığı belirtildi. pic.twitter.com/VXkWdlS8lC — Envanter Haber (@envanterhaber) September 27, 2026

Εργασίες εκσυγχρονισμού και θωράκιση

Μια σειρά νέων συμβάσεων προμηθειών που σχετίζονται με την Εγκατάσταση 1335, με ημερομηνίες μεταξύ 2018 και 2024, υποδηλώνει επίσης ότι το Κρεμλίνο εργάζεται για την αναβάθμιση του χώρου ώστε να αντέξει σε έναν σύγχρονο πόλεμο.



Οι συμβάσεις περιλάμβαναν 24.000 τόνους χάλυβα, πάνω από 62.000 τόνους τσιμέντου, περίπου 372 μίλια ηλεκτρικού καλωδίου, 21 ηλεκτρικούς υποσταθμούς, 160 μονάδες εξαερισμού, 95 κομμάτια βαρέων μηχανημάτων και 648 εργαλεία γεώτρησης.

Russia is upgrading a secret underground facility inside Mount Kosvinsky Kamen in the Urals, reportedly linked to the Perimeter nuclear command-and-control systemhttps://t.co/AyPCOcTLMU pic.twitter.com/YRWq9AEJ0I — Militarnyi (@militarnyi) September 27, 2026

Ορισμένες από τις μονάδες εξαερισμού που μεταφέρθηκαν σχεδιάστηκαν για να προστατεύουν από τη ραδιενεργή σκόνη, με το Κρεμλίνο να εισάγει επίσης νέο εξοπλισμό ανθεκτικό στις εκρήξεις και συστήματα επικοινωνίας στο καταφύγιο.



Δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν επίσης εργασίες επισκευής και κατασκευής σε διαφορετικά τμήματα του καταφυγίου, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής νέων εισόδων μεταξύ 2022 και 2025. Ο εξοπλισμός που μεταφέρεται σημαίνει πιθανότατα ότι η Ρωσία σκάβει ακόμη βαθύτερα για να επεκτείνει την εγκατάσταση και να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες, δήλωσε ο Τομ Ρόσεθ, ειδικός στη ρωσική πολιτική ασφάλειας στο Νορβηγικό Κολλέγιο Επιτελών.



«Η επέκταση της Εγκατάστασης 1335 ακολουθεί μια μείζονα αναβάθμιση των πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας, στην οποία έχει δοθεί υψηλή προτεραιότητα εντός των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε ο Ρόσεθ, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post.