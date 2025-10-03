Βαθιά κάτω από τα Βραχώδη Όρη του Κολοράντο κρύβεται ένα άκρως απόρρητο οχυρό, σχεδιασμένο να διασφαλίσει την επιβίωση της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση του αδιανόητου.

Το συγκρότημα Cheyenne Mountain, άλλοτε σύμβολο του Ψυχρού Πολέμου, αποτελεί μια τεράστια υπόγεια πόλη, λαξευμένη μέσα σε περίπου 700.000 τόνους γρανίτη και κατασκευασμένη ώστε να αντέχει άμεσες πυρηνικές επιθέσεις. Για δεκαετίες, παραμένει έτοιμο να συντονίσει την αμερικανική άμυνα σε περίπτωση Αρμαγεδδώνα.

Η τελευταία φορά που δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να μπουν στο εσωτερικό του ήταν το 2018, στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, εν μέσω αυξανόμενων διεθνών εντάσεων, ο αμερικανικός στρατός άνοιξε και πάλι τις θωρακισμένες πύλες του, επιτρέποντας στις κάμερες του NewsNation να καταγράψουν εικόνες από την άκρως απόρρητη εγκατάσταση.

Πίσω από ατσάλινες πόρτες πάχους ενός μέτρου και μέσα από πολλαπλά σημεία ελέγχου, οι δημοσιογράφοι οδηγήθηκαν στο κέντρο διοίκησης που, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους, μπορεί να αντέξει πυρηνική έκρηξη «χίλιες φορές ισχυρότερη από τη βόμβα της Χιροσίμα», ακόμα και σε απόσταση ενός μιλίου.

Μια υπόγεια πόλη με όλα τα απαραίτητα

Το συγκρότημα δεν είναι απλώς ένα καταφύγιο, αλλά μια πλήρως λειτουργική υπόγεια πόλη. Διαθέτει δικό του εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, υπόγειες λίμνες με πόσιμο νερό και αποθέματα τροφίμων ικανά να συντηρήσουν τα πληρώματα «για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα». Μάλιστα, στο εσωτερικό λειτουργεί ακόμα και εστιατόριο Subway, το οποίο διαφημίζεται ως το «πιο ασφαλές Subway στον κόσμο».

Ο στρατηγός Γκρέγκορι Γκιγιό, διοικητής της U.S. Northern Command και της NORAD, τόνισε στο NewsNation ότι η εγκατάσταση παραμένει ζωτικής σημασίας, όπως ακριβώς όταν τέθηκε σε λειτουργία το 1966.

«Αξίζει πραγματικά ό,τι πλήρωσαν στις αρχές της δεκαετίας του ’60 και το χρησιμοποιούμε σήμερα όπως ακριβώς το έκαναν και τις προηγούμενες δεκαετίες», δήλωσε.

Αναφορικά με τις σύγχρονες απειλές από ρωσικά μαχητικά που δοκιμάζουν τον αμερικανικό εναέριο χώρο, μέχρι κινεζικά κατασκοπευτικά μπαλόνια και κυβερνοεπιθέσεις ο Γκιγιό εμφανίστηκε ατάραχος:

«Δεν ανησυχώ. Έχουμε τα καλύτερα στρατιωτικά στελέχη που εργάζονται εδώ», είπε, προσθέτοντας με νόημα: «Και είμαστε έτοιμοι».

Το «battle deck» και η αντοχή σε πυρηνικά πλήγματα

Η εγκατάσταση καλύπτει 5,1 στρέμματα και περιλαμβάνει 15 κτίρια, τοποθετημένα πάνω σε τεράστια ελατήρια, ώστε να απορροφούν τους κραδασμούς μιας πυρηνικής έκρηξης. Γνωστό ως «battle deck», λειτουργεί ως το κεντρικό κέντρο διοίκησης των αμερικανικών και καναδικών δυνάμεων σε περίπτωση καταστροφής.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ολοκληρώθηκε το 1966 με κόστος 142 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που σήμερα θα ξεπερνούσε το 1 δισεκατομμύριο. Στην κορύφωση του Ψυχρού Πολέμου, χαρακτηριζόταν ως «το πιο ασφαλές μέρος στη Γη».

Η θωράκιση από γρανίτη και ατσάλι προστατεύει και τα ηλεκτρονικά συστήματα από ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς που προκαλούνται από πυρηνικές εκρήξεις. Οι τεράστιες θύρες μπορούν να σφραγιστούν υδραυλικά σε μόλις 45 δευτερόλεπτα ή ακόμα και χειροκίνητα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι πόρτες έκλεισαν την 11η Σεπτεμβρίου 2001, η μοναδική φορά μετά τον Ψυχρό Πόλεμο που ενεργοποιήθηκαν σε πραγματική κρίση.

Από το NORAD στη σημερινή εποχή

Αν και υπήρξε για δεκαετίες το κύριο στρατηγείο της NORAD, το 2008 ο ρόλος του μετατράπηκε σε εναλλακτικό κέντρο διοίκησης, με τις βασικές επιχειρήσεις να μεταφέρονται στη Βάση Διαστήματος Peterson στο Κολοράντο Σπρινγκς. Ωστόσο, προσωπικό εξακολουθεί να εναλλάσσεται στο Cheyenne Mountain, για να διασφαλίζεται η ετοιμότητα.

«Δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια ότι είναι ξεπερασμένο», είχε δηλώσει το 2018 ο Στιβ Ρόουζ, αναπληρωτής διευθυντής της βάσης, σημειώνοντας ότι μόνιμα τμήματα της NORAD εξακολουθούν να επιχειρούν εκεί, μαζί με μονάδες κυβερνοασφάλειας, διαστήματος και πληροφοριών.

Το συγκρότημα έχει αποκτήσει και πολιτιστικό αποτύπωμα, αφού εμφανίστηκε στην ταινία WarGames (1983) και στη δημοφιλή σειρά Stargate.

Το σχέδιο συνέχειας σε περίπτωση Αρμαγεδδώνα

Σε περίπτωση αδιανόητης καταστροφής, το σχέδιο συνέχειας των ΗΠΑ είναι ήδη χαραγμένο. Ο πρόεδρος θα μεταφερόταν αρχικά στο υπόγειο καταφύγιο του Λευκού Οίκου (Presidential Emergency Operations Center). Αν υπήρχε χρόνος, θα επιβιβαζόταν σε ένα από τα ειδικά αεροσκάφη E-4B «Doomsday», τα οποία λειτουργούν ως εναέρια κέντρα διοίκησης ακόμη και αν η Ουάσιγκτον δεχόταν επίθεση.

Μαζί του θα βρίσκονταν ο υπουργός Άμυνας, καθώς και οι στρατιωτικοί βοηθοί με τη γνωστή «πυρηνική μπάλα» (football) που περιέχει τους κωδικούς για εκτόξευση πυρηνικού πλήγματος. Ο αντιπρόεδρος προστατεύεται χωριστά για να διασφαλιστεί η διαδοχή, ενώ άλλα μέλη του υπουργικού συμβουλίου και ηγετικά στελέχη του Κογκρέσου θα μεταφέρονταν σε ειδικά οχυρωμένα κέντρα, όπως το «Mount Weather» στη Βιρτζίνια ή το «Raven Rock» στην Πενσιλβάνια, σύμφωνα με τη FEMA.

Το Cheyenne Mountain, από την πλευρά του, θα συνέχιζε την αποστολή του από τον Ψυχρό Πόλεμο: να παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση για εκτοξεύσεις πυραύλων, να παρακολουθεί εναέριες εισβολές και να τροφοδοτεί με κρίσιμα δεδομένα το Πεντάγωνο και το εναέριο κέντρο διοίκησης του προέδρου.