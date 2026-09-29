Ο Δημήτρης Πέλκας επισκέφθηκε την αποστολή της Εθνικής Ελλάδας που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ανέβασε στα social media τη φωτογραφία των… 400 εκατ. ευρώ με τον γιο του, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον Χρήστο Τζόλη.

Μετά τις εκτός έδρας νίκες επί της Σερβίας και της Γερμανίας η Εθνική ομάδα επέστρεψε στην Ελλάδα και βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, καθώς την Πέμπτη (1/10) θα υποδεχθεί την Ολλανδία για την 3η αγωνιστική του Nations League.

Ο Πέλκας, ο οποίος δεν βρίσκεται στην αποστολή, βρήκε έτσι την ευκαιρία να υπερασπιστεί τους συμπαίκτες του έχοντας μαζί του και τον ενός έτους γιο του και έβγαλε μια φωτογραφία με τον μικρό, τον Καρέτσα και τον Τζόλη.

Μια φωτογραφία που ανέβασε στα social media, γράφοντας: «Φωτογραφία 400 εκατ. 350 εκατ. αυτός στη μέση. Τα άλλα βρείτε τα».