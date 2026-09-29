Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τρίτη (29/9) στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα, ενώ ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και υψηλόβαθμο στέλεχος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές και διεθνή πρακτορεία, ο Εζεντίν ελ Μπέικ, ο οποίος παρουσιαζόταν ως διοικητής της βόρειας Γάζας στις Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, σκοτώθηκε σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην περιοχή Νασρ της Πόλης της Γάζας.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατό του, αναφέροντας ότι ο ελ Μπέικ ήταν μέλος του γενικού στρατιωτικού συμβουλίου των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ και είχε συμμετοχή στον επιχειρησιακό σχεδιασμό κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

🚨VEJA: Momento em que chefe do grupo terrorista Hamas é morto por Israel em Gaza pic.twitter.com/IMCnUeaL6E — Meio Independente (@meioindep) September 28, 2026

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο διοικητής αποτελούσε στόχο λόγω της φερόμενης εμπλοκής του στον σχεδιασμό επιθέσεων και στην ανασυγκρότηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Χαμάς στη βόρεια Γάζα.

Νεκροί και σε άλλες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα ανέφερε ακόμη ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από επιδρομές ισραηλινών drones στην περιοχή Τζαμπάλια, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στην Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν σχολιάσει όλες τις αναφορές για τα συγκεκριμένα πλήγματα, ωστόσο το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις του στη Γάζα στοχεύουν στελέχη και υποδομές της Χαμάς.

Συνεχίζονται οι απώλειες μετά την κατάπαυση πυρός

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς, περισσότεροι από 1.400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη κατάπαυση πυρός.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός έχει αναφέρει ότι από τότε έχουν σκοτωθεί έξι Ισραηλινοί στρατιωτικοί ή προσωπικό που συνδέεται με το υπουργείο Άμυνας.

Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει τεταμένη, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας και με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται σε διάφορα σημεία του θύλακα.