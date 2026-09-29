Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, ο Ρον ΜακΆντριου κουβαλούσε μαζί του τις τελευταίες στιγμές ανθρώπων που είχε οδηγήσει στον θάνατο. Ο πρώην διευθυντής της φυλακής της Φλόριντα περιγράφει πως, για χρόνια μετά τις εκτελέσεις στις οποίες συμμετείχε, ξυπνούσε με την αίσθηση ότι οι άνθρωποι που είχαν πεθάνει επέστρεφαν στο δωμάτιό του.

Όπως έχει διηγηθεί σε συνεντεύξεις του, δεν άκουγε φωνές ούτε έβλεπε κάτι που μπορούσε να εξηγήσει. Περιγράφει όμως μια επαναλαμβανόμενη εικόνα: τους ανθρώπους που είχε δει να εκτελούνται να κάθονται στην άκρη του κρεβατιού του και να τον κοιτούν σιωπηλοί.

«Δεν έλεγαν ποτέ τίποτα. Απλώς κάθονταν και με κοιτούσαν», έχει πει ο ίδιος. Για εκείνον, όμως, το βλέμμα τους ήταν αρκετό. Έμοιαζε σαν να του έθεταν ένα ερώτημα που δεν μπορούσε να απαντήσει: πώς ένας άνθρωπος που πίστευε ότι έκανε το σωστό μπορούσε να αφαιρεί μια ζωή;

Ο ΜακΆντριου, σήμερα 88 ετών, ήταν ο επικεφαλής της διαβόητης φυλακής της Φλόριντα όταν ανέλαβε τη θέση το 1996. Κατά τη διάρκεια της θητείας του συμμετείχε στις εκτελέσεις οκτώ καταδικασμένων σε θάνατο. Τρεις από αυτές πραγματοποιήθηκαν στην ηλεκτρική καρέκλα, ενώ αργότερα ταξίδεψε στο Τέξας όπου συμμετείχε και σε διαδικασίες εκτέλεσης με θανατηφόρα ένεση.

Τότε πίστευε ότι η θανατική ποινή ήταν μια αναγκαία μορφή δικαιοσύνης. Σήμερα η άποψή του έχει αλλάξει ριζικά.

«Δεν μου αρέσει η λέξη εκτέλεση», έχει δηλώσει. «Προτιμώ να την αποκαλώ προμελετημένη, τελετουργική πολιτική δολοφονία».

Η αλλαγή αυτή δεν προήλθε από μια θεωρητική συζήτηση, αλλά από τις στιγμές που έζησε πίσω από τις πόρτες της φυλακής. Πριν από κάθε εκτέλεση, ο ΜακΆντριου συναντούσε προσωπικά τον κρατούμενο στο κελί του. Ήταν η τελευταία συνομιλία πριν από τον θάνατο.

«Είναι μόνο εγώ κι εσύ. Υπάρχει κάτι που θέλεις να πεις;» τους ρωτούσε, όπως έχει περιγράψει.

Μετά από αυτή τη συζήτηση ακολουθούσε η διαδικασία της εκτέλεσης. Ο κρατούμενος μεταφερόταν στον θάλαμο, τοποθετούνταν στην ηλεκτρική καρέκλα μπροστά στους μάρτυρες και ο ΜακΆντριου ήταν ο άνθρωπος που έδινε το τελικό σήμα.

Μια από αυτές τις στιγμές σημάδεψε για πάντα τη ζωή του.

Το 1997, ο Πέδρο Μεδίνα οδηγήθηκε στην ηλεκτρική καρέκλα της Φλόριντα. Ο ίδιος υποστήριζε μέχρι την τελευταία στιγμή ότι ήταν αθώος. Όταν δόθηκε το σήμα για την έναρξη της διαδικασίας, η καρέκλα παρουσίασε βλάβη και σημειώθηκαν φλόγες και καπνός στον θάλαμο.

«Δεν μπορούσα να το σταματήσω εκείνη τη στιγμή», έχει πει ο ΜακΆντριου. «Είπα: συνεχίστε».

Η εικόνα αυτή τον ακολούθησε για χρόνια. Άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ύπνου, στράφηκε στο αλκοόλ και, όπως έχει παραδεχθεί, έφτασε σε σημείο να σκέφτεται ακόμη και την αυτοκτονία. Η σύζυγός του, Λιν, ήταν εκείνη που, όπως λέει, τον βοήθησε να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Με τα χρόνια, ο άνθρωπος που κάποτε επέβλεπε εκτελέσεις έγινε ένας από τους πιο γνωστούς επικριτές της θανατικής ποινής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταξιδεύει σε εκδηλώσεις, μιλά σε φοιτητές και οργανώσεις, ενώ συμμετέχει σε προσπάθειες υποστήριξης ανθρώπων που βρίσκονται αντιμέτωποι με την εσχάτη των ποινών.

Ο ίδιος λέει ότι χρειάστηκε να κοιτάξει κατάματα τις πράξεις του και να αναρωτηθεί γιατί είχε πιστέψει κάποτε ότι η εκτέλεση ανθρώπων ήταν η σωστή λύση.

«Έπρεπε να κοιτάξω τον εαυτό μου και να σκεφτώ τι έχω κάνει και γιατί το έκανα», έχει δηλώσει.

Όσο για τις «επισκέψεις» των ανθρώπων που εκτελέστηκαν, ο ΜακΆντριου δεν προσπαθεί πλέον να τις ξεχάσει. Αντίθετα, θεωρεί ότι αποτελούν μέρος της μνήμης του και της ευθύνης που κουβαλά.

«Δεν θέλω να το ξεχάσω. Θέλω να το θυμάμαι», λέει.

Στα 88 του χρόνια, πιστεύει πως αυτές οι αναμνήσεις θα τον συνοδεύουν μέχρι το τέλος της ζωής του. Και όταν τον ρωτούν τι πιστεύει ότι θα συμβεί όταν έρθει η δική του ώρα, απαντά με μια φράση που δείχνει πόσο βαθιά τον έχουν επηρεάσει όλα όσα έζησε:

«Υπάρχει πολύς κόσμος που με περιμένει εκεί».