Πέντε άνδρες ανακρίνονται σήμερα από τη βρετανική αστυνομία ως ύποπτοι για αδικήματα σχετιζόμενα με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία. Είχε προηγηθεί η σύλληψή τους κοντά σε αεροπορική βάση που έχει χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ προκειμένου να πλήξουν το Ιράν.

Αστυνομικοί συνέλαβαν τους πέντε άνδρες τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, Κυριακή, με βάση πληροφορία ότι τρία μεγάλα λευκά βαν κατευθύνονταν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της RAF στο Φέρφορντ στη δυτική Αγγλία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν «μεγάλες ζημιές» και ερευνώνται από τις βρετανικές και τις αμερικανικές αρχές.

Φαίνεται ότι οι συλλήψεις έγιναν μετά από πληροφορία που έδωσε ένας πολίτης – μια αγρότισσα που κάλεσε την αστυνομία αφού παρατήρησε «μια μεγάλη ομάδα ανδρών με κουκούλες και μάσκες» να περιφέρονται κοντά στα δέντρα.

«Όταν με είδαν, έτρεξαν μπροστά μου – μερικοί προς το χωράφι και μερικοί προς το γειτονικό χωριό», είπε. «Τότε συνειδητοποίησα ότι κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο συνέβαινε».

Η ίδια είπε ότι τηλεφώνησε αμέσως στο υπουργείο Άμυνας, αλλά το τηλέφωνο δεν απαντούσε, και το ένστικτό της την ώθησε να καλέσει τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 999. «Μέσα σε 10 λεπτά το χωριό γέμισε με ένοπλους αστυνομικούς. Νομίζω ότι ήταν καθαρή τύχη που έφτασα στο χωριό περίπου την ίδια ώρα με τα φορτηγά», πρόσθεσε, σύμφωνα με το BBC.

«Είμαι απολύτως έκπληκτη που εγώ, μια απλή πολίτης, το είδα και το ανέφερε. Πιστεύω ότι η κλήση μου στο 999 ανέτρεψε ό,τι σχέδια κι αν είχαν».

Αστυνομικοί της βρετανικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας δεν έχουν δηλώσει ακόμη δημόσια ποιοι εκτιμούν ότι ενεπλάκησαν, όμως πηγή προσκείμενη στην έρευνα δήλωσε πως ένα κίνητρο που έχει σχέση με το Ιράν θεωρείται το πιο πιθανό, ενώ μια ρωσική επιχείρηση δολιοφθοράς ή μια ισλαμιστική συνωμοσία εξετάζονται επίσης ως πιθανότητες.

Ο υπουργός Άμυνας, Γες Στρίτινγκ, δήλωσε σήμερα στο BBC News πως δεν θα κάνει εικασίες σχετικά με τα κίνητρα σε μια εν εξελίξει έρευνα.

Πρόσθεσε, ωστόσο, σχετικά με τη γενικότερη ιρανική απειλή για τη χώρα: «Ξέρουμε ότι το Ιράν και οι πληρεξούσιοί τους θέλουν να μας βλάψουν. Ξέρουμε ότι μισούν τη δημοκρατία μας, και ξέρουμε ότι χρειάζεται συχνά να αποτρέπουμε προσπάθειες να απειλήσουν είτε τα συμφέροντά μας είτε όντως τους συμμάχους μας».

Τον Μάιο η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις σε 12 άτομα και οντότητες που συνδέονται με το Ιράν, κατηγορώντας τα για ανάμιξη σε εχθρικές δραστηριότητες περιλαμβανομένων συνωμοσίας για επιθέσεις και παροχής οικονομικών υπηρεσιών σε ομάδες που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες.

Το Ιράν έχει αρνηθεί κατ’ επανάληψη εμπλοκή σε επιθέσεις ή συνωμοσίες στο ΗΒ και αλλού.

Η βάση έχει αποκλειστεί

Η βρετανική κυβέρνηση είχε δώσει άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βομβαρδιστικά που σταθμεύουν στη βάση του Φέρφορντ προκειμένου να πλήξουν ιρανικές εγκαταστάσεις από τις οποίες εξαπολύονταν επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Η κυβέρνηση είπε πως ο πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, ενημερώνεται συνεχώς για το συμβάν και ότι ακύρωσε τη συμμετοχή του σε τουλάχιστον δύο εκδηλώσεις στο ετήσιο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος την Κυριακή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν τη Βρετανία τον Ιούλιο να μην επιτρέψει σε βομβαρδιστικά των ΗΠΑ να απογειωθούν από το Φέρφορντ, λέγοντας ότι όποια βάση χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις θα αποτελέσει νόμιμο στόχο.

Στο Φέρφορντ, η αστυνομία έχει επιβάλει κλοιό 400 μέτρων γύρω από τη βάση και απομακρύνει τους κατοίκους από 85 κατοικίες.

Ρομπότ εξουδετέρωσης βομβών θεάθηκε την Κυριακή να επιχειρεί γύρω από τα τρία λευκά βαν, ενώ τα μέτρα ασφαλείας αυξήθηκαν στη βάση. Ένοπλοι αστυνομικοί έλαβαν θέσεις στην κύρια είσοδο ενώ μεγάλα μηχανήματα έργου χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να αποκλείσουν άλλα σημεία πρόσβασης.

Τα μέτρα ασφαλείας αυξήθηκαν επίσης και σε άλλες βάσεις των ΗΠΑ στη Βρετανία.