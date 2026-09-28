Συναγερμός έχει σημάνει στη Βρετανία, όπου η αντιτρομοκρατική αστυνομία ερευνά αν το Ιράν βρίσκεται πίσω από μια υποψία βομβιστικής επίθεσης, αφού ένοπλοι αστυνομικοί εντόπισαν εκρηκτικά σε τρία φορτηγάκια που ήταν σταθμευμένα κοντά σε μια βάση της RAF που χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «The Guardian», μετά τη σύλληψη πέντε ανδρών με την κατηγορία της τρομοκρατίας, οι ερευνητές εξέταζαν τα υλικά που βρέθηκαν στα φορτηγάκια, με την αρχική εκτίμηση να είναι ότι αυτά συνάδουν με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν έδειχναν άνδρες χωρίς πουκάμισα και με χειροπέδες σε ένα σκοτεινό επαρχιακό δρομάκι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, αφού η αστυνομία κλήθηκε μετά από αναφορές για τρία ύποπτα φορτηγάκια που κατευθύνονταν προς τη βάση της RAF Fairford στο Γκλόστερσαϊρ, η οποία φιλοξενεί αποστολές της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας κατά του Ιράν.

Η ύποπτη συνωμοσία φαίνεται να αποτράπηκε τυχαία, όταν ένας πολίτης εντόπισε αργά τη νύχτα στην ύπαιθρο ασυνήθιστη συμπεριφορά από μια ομάδα ανδρών και κάλεσε τις Αρχές.

Κατά τη διάρκεια του σοβαρού συμβάντος, οι κάτοικοι στο χωριό Whelford εκκενώθηκαν γρήγορα, ενώ δημιουργήθηκε ζώνη ασφαλείας 400 μέτρων γύρω από τα λευκά φορτηγάκια, καθώς ρομπότ της ομάδας εξουδετέρωσης εκρηκτικών του στρατού τα εξέταζαν.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν οι ύποπτοι εκρηκτικοί μηχανισμοί ήταν ενεργοί, με ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών να έχουν αναπτυχθεί στην ύπαιθρο του Γκλόστερσαϊρ.

Τουλάχιστον ένα φορτηγάκι έφερε το λογότυπο μιας εταιρείας καυσίμων και έναν αριθμό τηλεφώνου στον οποίο έλειπε ένα ψηφίο. Μια πραγματική εταιρεία καυσίμων με το ίδιο όνομα απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση με το περιστατικό και δήλωσε: «Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι που το όνομα της εταιρείας μας χρησιμοποιήθηκε χωρίς τη γνώση ή την άδειά μας». Ανέφερε επίσης ότι συνεργάζεται με τις Αρχές.

Σε δήλωσή της, η αντιτρομοκρατική αστυνομία ανέφερε: «Σήμερα (Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου) γύρω στις 12:45 π.μ., η αστυνομία έλαβε κλήση σχετικά με τρία ύποπτα οχήματα που φαινόταν να κατευθύνονται προς την αεροπορική βάση.

Οπλισμένοι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν και πέντε άνδρες συνελήφθησαν στην περιοχή του Whelford ως ύποπτοι για τη διάπραξη αδικημάτων βάσει του Νόμου περί Εκρηκτικών. Συνελήφθησαν, επίσης, ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας, κατά παράβαση του άρθρου 5 του Νόμου περί Τρομοκρατίας».

Οι συλλήψεις έρχονται ενώ ο πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζεται με αργούς ρυθμούς. Τον Ιούλιο, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επεσήμαναν τη χρήση της βάσης RAF Fairford από αμερικανικά βομβαρδιστικά, προειδοποιώντας το Ηνωμένο Βασίλειο ότι «οποιαδήποτε βάση χρησιμοποιείται για επιθετικές ενέργειες κατά του ιρανικού εδάφους αποτελεί νόμιμο στόχο για τις δυνάμεις μας».

Η αντιτρομοκρατική αστυνομία και οι υπηρεσίες ασφαλείας αναζητούν το κίνητρο. Οι συνθήκες της σύλληψης κοντά στη βάση και οι προηγούμενες προειδοποιήσεις από την Τεχεράνη τοποθετούν ψηλά ένα ιρανικό κίνητρο, σημειώνει ο Guardian. Ωστόσο, πηγές προειδοποιούν ότι δεν αποκλείεται τίποτα, συμπεριλαμβανομένου ενός τζιχαντιστικού ή άλλου κινήτρου, και το επίπεδο απειλής στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει στο «σοβαρό», το δεύτερο υψηλότερο, πράγμα που σημαίνει ότι μια επίθεση είναι εξαιρετικά πιθανή.

Το αν υπήρξε οποιαδήποτε ξένη εμπλοκή αποτελεί μέρος της έρευνας, και το ιρανικό υπουργείο πληροφοριών και ασφάλειας έχει οργανώσει επιθέσεις στο εξωτερικό στο παρελθόν.

Οποιαδήποτε αποδεδειγμένη σύνδεση με το Ιράν θα αποτελούσε δραματική κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τεχεράνης. Ενώ αρκετά πρόσφατα περιστατικά στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν συνδεθεί με τη χώρα της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της αντισημιτικής εμπρηστικής επίθεσης σε τέσσερα ασθενοφόρα της Hatzola στο Golders Green, η φερόμενη συνωμοσία στη RAF Fairford φαίνεται να είναι σημαντικά πιο σοβαρή.

Και αυτό εγείρει επείγοντα ερωτήματα για τις υπηρεσίες ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου, αφού φάνηκε ότι οι Αρχές δεν είχαν γνώση της φερόμενης συνωμοσίας, με την αστυνομία να επεμβαίνει στα τρία φορτηγάκια μόνο μετά από τηλεφωνική κλήση από μια κάτοικο που τα εντόπισε, καθώς οδηγούσε προς το σπίτι της.

Το Fairford διαθέτει έναν ιδιαίτερα μακρύ διάδρομο προσγείωσης, ο οποίος εκτείνεται σε μήκος σχεδόν 2 μιλίων (3 χλμ.). Έχει ενισχυθεί ώστε να υποστηρίζει βαριά βομβαρδιστικά όπως τα B-1 και B-52, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις κατά του Ιράν. Τα αεροσκάφη αυτά έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν μεγάλα ωφέλιμα φορτία, συμπεριλαμβανομένων βομβών τύπου «bunker buster».

Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, αφού ο τότε πρωθυπουργός, Σερ Κιρ Στάρμερ, έδωσε άδεια για «αμυντική» δράση των ΗΠΑ εναντίον ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων από βρετανικές βάσεις, τέσσερα αμερικανικά βομβαρδιστικά προσγειώθηκαν στη RAF Fairford και οι ΗΠΑ άρχισαν να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για «συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις».

Τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί διαμαρτυρίες για την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τη βάση RAF Fairford για τη διεξαγωγή επιθέσεων εναντίον ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων που επιτίθενται σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ.