Σημαντική αύξηση στην τιμή της φέτας αναμένεται το επόμενο διάστημα, με τους παραγωγούς και τους εκπροσώπους της αγοράς να εκτιμούν ότι θα αγγίξει ακόμα και τα 16 ευρώ το κιλό.

Μάλιστα, όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews Radio ο Παναγιώτης Καρακάνας, τυροκόμος από τη Μαγνησία, δεν επηρεάζεται μόνο η τιμή της φέτας, αλλά και άλλων τυριών, για την παρασκευή των οποίων χρειάζεται αιγοπρόβειο γάλα.

«Η έλλειψη ζωικού κεφαλαίου, η έλλειψη πρώτης ύλης και η έλλειψη προϊόντος έχουν αντίστοιχα την αύξηση τιμών. Αυτή είναι η σειρά που συμβαίνει πάντα. Δεν έχει μείνει ούτε πρόβατο, έχει γίνει μεγάλη ζημιά, (…) γιατί θανατώθηκαν πολλά ζώα για αντιμετώπιση της νόσου. Τα προϊόντα δεν έχουν κανένα πρόβλημα με την ευλογιά και αυτό ήταν εξαρχής ξεκάθαρο» σημείωσε ο κ. Καρακάνας και συνέχισε:

«Θα έχουμε σίγουρα ανατιμήσεις και θα υπάρχει το φαινόμενο του μοσχαρίσιου κρέατος, που κάθε μήνα βλέπαμε άλλη τιμή στα ράφια, κάπως έτσι βλέπω να πορευτούμε και φέτος με τη φέτα. Θα υπάρχει μια συνεχής άνοδος, γιατί κάθε μήνας είναι διαφορετικός. Η τιμή της φέτας αναμένεται στα 15 – 16 ευρώ το κιλό και έπεται συνέχεια. Γιατί δεν ξεκινάει καλά η τυροκομική σεζόν που ξεκινάει τώρα. Θα υπάρχει αύξηση και στα υπόλοιπα βασικά γαλακτοκομικά. Εφόσον δεν υπάρχει πρώτη ύλη, επηρεάζονται και τα υπόλοιπα. Τουλάχιστον όσον αφορά το αιγοπρόβειο γάλα, το αγελαδινό γάλα δεν έχει επηρεαστεί. Ό,τι παράγεται από αγελαδινό γάλα και το φρέσκο γάλα οι τιμές είναι σχετικά σταθερές. Το αιγοπρόβειο γάλα έχει επηρεαστεί και κυρίως το πρόβειο. Το κασέρι, η γραβιέρα και το μανούρι που είναι ΠΟΠ προϊόντα παράγονται από αιγοπρόβειο γάλα».

Την ίδια ώρα, υπάρχουν ερωτήματα για το τι θα γίνει και με τις εξαγωγές του δημοφιλούς ελληνικού προϊόντος.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Χρήστο Αποστολόπουλο, που μίλησε στο ΕΡΤnews Radio, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα, καθώς οι εξαγωγές της φέτας είναι πάνω από το 70% και πρόκειται για τη συντριπτική πλειοψηφία της παραγωγής που πηγαίνει απευθείας στο εξωτερικό.

«Η αύξηση είναι δεδομένη 100%, δεδομένου ότι έχουμε φτάσει σε μείωση της παραγωγής πρώτης ύλης στο 8%. Αν σκεφτείτε ότι σήμερα η τιμή του γάλακτος έχει αυξηθεί 40 λεπτά το λίτρο, που σημαίνει στο τελικό προϊόν τουλάχιστον 1,5 ευρώ πάνω η φέτα, μόνον από την πρώτη ύλη».

«Οι εξαγωγές της φέτας είναι πάνω από το 70% και είναι η συντριπτική πλειοψηφία της παραγωγής που πηγαίνει στο εξωτερικό. Και εδώ τίθεται το θέμα σε κάθε παραγωγό τι επιλογές θα κάνει. Επομένως, θα πρέπει να επιλέξει ποια αγορά θα ικανοποιήσει πρωταρχικά, την ξένη ή την εγχώρια. Και αυτό δεν είναι κάτι δεδομένο. Κάποιοι θα ικανοποιήσουν την αγορά του εσωτερικού, κάποιοι του εξωτερικού. Εξαρτάται από τις δυνάμεις, τις σχέσεις που υπάρχουν και την πορεία που θέλει να ακολουθήσει κανείς. Σημειωτέον, οι αγορές αυτές δεν κερδήθηκαν εύκολα στο εξωτερικό και γι’ αυτό είναι δύσκολο κανείς να τις αφήσει», πρόσθεσε ο ίδιος.