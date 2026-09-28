Μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίσθηκαν, από την επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους που έπληξε σήμερα το κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο κέντρο του Κιέβου, δήλωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

«Μια γυναίκα σκοτώθηκε. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν», ανέφερε ο δήμαρχος,.

Το κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών υπέστη σοβαρές ζημιές από την επίθεση, όπως φαίνεται από το βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ρωσικό πλήγμα στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης, σβήνουν την πυρκαγιά, αναζητούν ανθρώπους που ενδέχεται να ήταν στο κτίριο» έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του.

Στο βίντεο αυτό μπορεί να δει κάποιος ότι τμήμα του πλευρικού τοίχου του κτιρίου έχει καταστραφεί κατά το ήμισυ και πλέον δεν καίγεται μόνο ο τελευταίος τρίτος όροφος αλλά και ο δεύτερος, ενώ γύρω από το κτίριο υπάρχουν πολλά συντρίμμια.

Νωρίτερα οι αρχές της πόλης ανέφεραν ότι επλήγη ένα ακατοίκητο κτίριο στην συνοικία Σεφτσένκο της πόλης όπου βρίσκεται το ιστορικό κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών.