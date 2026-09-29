Σε τροχιά παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων φαίνεται πως εισέρχονται Ουάσινγκτον και Μόσχα, καθώς ο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, πραγματοποίησε κρίσιμες επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η αναζήτηση μιας φόρμουλας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι επαφές χαρακτήριζκαν ιδιαίτερα εποικοδομητικές, ενώ τέθηκε επί τάπητος και το πλαίσιο μιας μελλοντικής ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων μόλις σιγήσουν τα όπλα.

Η επίσκεψη χθες στην Ουάσιγκτον του Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) της Ρωσίας, πραγματοποιήθηκε μετά τη συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, κατά την οποία ο Ζελένσκι συζήτησε το ενδεχόμενο μιας εκεχειρίας σε ενεργειακούς στόχους.

Putin’s envoy Kirill Dmitriev held “constructive” talks with U.S. officials in Washington on ending the Ukraine war and possible postwar U.S.-Russia energy initiatives.



Dmitriev, head of Russia’s RDIF sovereign wealth fund, also met with representatives from the U.S. Treasury… pic.twitter.com/EGiAI8jRlE — Clash Report (@clashreport) September 29, 2026

Οι απεσταλμένοι του προέδρου Τραμπ, ο Στηβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, είχαν συναντηθεί με τον Πούτιν στην Μόσχα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.



Ο Ντμίτριεφ είναι στην Ουάσιγκτον «για να συνεχίσει τις εποικοδομητικές συζητήσεις για μια ειρηνική λύση της ρωσοουκρανικής σύγκρουσης και τις πιθανές αμερικανορωσικές πρωτοβουλίες στον ενεργειακό τομέα, μετά το τέλος του πολέμου», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.



Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ είχε επίσης κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στην Ουάσιγκτον συναντήσεις με εκπροσώπους του υπουργείου Οικονομικών και Ενέργειας των ΗΠΑ, δήλωσαν στο Reuters πηγές που είχαν γνώση των προετοιμασιών της επίσκεψης του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.