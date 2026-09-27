Για τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και γενικότερα για την καριέρα της στη δημοσιογραφία μίλησε το πρωί της Κυριακής 27/9 η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια η οποία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;».

«Όσο ήμουν στο πανεπιστήμιο, δούλευα στην ΕΡΤ3 σαν μαθητευόμενη, στο δελτίο. Πολύ ωραία εμπειρία. Μόλις τελείωσα τη σχολή, έφυγα για ένα μεταπτυχιακό στο Νότιγχαμ. Εκεί έκανα άσκηση στο BBC, πάλι μαθητευόμενη», είπε αρχικά η Βελίκα Καραβάλτσιου.

«Ήμουν, θυμάμαι, σε κάτι συσκέψεις που ήταν όλοι κοστουμαρισμένοι με ένα πολύ βρετανικό χιούμορ που δεν το καταλάβαινα, αλλά γελούσαν αυτοί μεταξύ τους. Ωραία εμπειρία όμως. Μάθαινες πραγματικά πράγματα. Δηλαδή να ξεχωρίζεις την είδηση, να την προσεγγίζεις.

Και πολύ ωραίο και το πανεπιστήμιο. Πολύ πιο πρακτικό από τα ελληνικά πανεπιστήμια που τουλάχιστον όταν σπούδαζα εγώ, δεν ξέρω αν έχουν τώρα αλλάξει, ήταν πολύ θεωρητική η γνώση. Εκεί ήταν πιο πρακτική. Και όταν τελείωσα με το μεταπτυχιακό μου, ήρθα στην Αθήνα και εκεί ξεκίνησα να δουλεύω στους Πρωταγωνιστές» ανέφερε.

Εστιάζοντας στο πολεμικό ρεπορτάζ, η Βελίκα Καραβάλτσιου δήλωσε: «Τυχαία έγινα πολεμική ανταποκρίτρια. Το ένα έφερε το άλλο. Πάντα θαύμαζα πάρα πολύ τους πολεμικούς ανταποκριτές, δηλαδή τον Σωτήρη Δανέζη, τη Μαρία Καρχιλάκη, τον Νικόλα Βαφειάδη, αλλά δεν φαντάστηκα ποτέ ότι εγώ θα μεγαλώσω κάποια στιγμή και θα γίνω πολεμική ανταποκρίτρια ποτέ.

Και δεν δηλώνω και πολεμική ανταποκρίτρια. Ρεπόρτερ δηλώνω πάντα. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος Ουκρανίας και Ρωσίας, πήγα στην Πολωνία γιατί εκεί περνούσαν οι μετανάστες, ορδές, κύματα, για να καλύψω αυτό το κομμάτι, το μεταναστευτικό. Μετά πήγα στο Κίεβο, εκεί είδαμε πάρα πολύ σκληρές εικόνες, οι οποίες με έχουν στοιχειώσει, δεν βγαίνουν από το μυαλό μου».

«Είμαι πολύ καλά, μια χαρά! Και τα όνειρα εκπληρώνονται κι εγώ είμαι καλά με εμένα, όλα καλά πηγαίνουν και όλα καλά θα πάνε», είπε κλείνοντας η Βελίκα Καραβάλτσιου.