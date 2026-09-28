Σειρά ισχυρών εκρήξεων σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Κίεβο, καθώς η ουκρανική πρωτεύουσα βρέθηκε εκ νέου στο στόχαστρο ρωσικής αεροπορικής επίθεσης.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην πόλη ανέφεραν ότι άκουσαν αλλεπάλληλες εκρήξεις, ενώ παράλληλα είδαν την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα να ενεργοποιείται για την αντιμετώπιση της επίθεσης.

Συναγερμός είχε σημάνει στην πρωτεύουσα, με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία να προειδοποιεί τους κατοίκους για την προσέγγιση βαλλιστικών πυραύλων.

«Κι άλλοι βαλλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονται στο Κίεβο», ανέφερε σε μήνυμά της στο Telegram στις 01:23.

Σύμφωνα με ουκρανικές πληροφορίες, η νέα επίθεση άρχισε περίπου στη 01:20, με βαλλιστικούς στόχους να κινούνται προς την περιοχή της πρωτεύουσας. Οι εκτοξεύσεις φέρεται να πραγματοποιήθηκαν από την περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, ενώ ουκρανικά μέσα κάνουν επίσης λόγο για χρήση υπερηχητικών πυραύλων «Τσίρκον».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για θύματα ή την έκταση ενδεχόμενων ζημιών από τη νέα επίθεση.

Διαδοχικά πλήγματα στο Κίεβο

Η νέα πυραυλική επιδρομή σημειώνεται έπειτα από ένα ακόμη ιδιαίτερα βαρύ 24ωρο για την ουκρανική πρωτεύουσα. Τη Δευτέρα η Ρωσία εξαπέλυσε εκτεταμένες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με κύριο στόχο την περιοχή του Κιέβου.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας καταγράφηκαν 124 επιθετικά drones διαφόρων τύπων, από τα οποία τα 86 ήταν αεριωθούμενα. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η ουκρανική αεράμυνα κατέρριψε ή εξουδετέρωσε 86 από αυτά, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν σε 26 σημεία.

Στο Κίεβο επλήγησαν, μεταξύ άλλων, κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών και ιατρική εγκατάσταση. Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν θύματα και δεκάδες τραυματίες από τις επιθέσεις της Δευτέρας.

Η Ρωσία έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα τη χρήση ταχύτερων αεριωθούμενων drones στις επιθέσεις εναντίον του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες για τα συστήματα αεράμυνας της Ουκρανίας.