Σε τρομακτική κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων προχώρησαν οι ρωσικές δυνάμεις, εξαπολύοντας διαδοχικές επιθέσεις με drones στο κέντρο του Κιέβου και στοχεύοντας κρίσιμες υποδομές αλλά και αστικές περιοχές. Το πρωί της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου 2026, το κεντρικό κτήριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών στην πρωτεύουσα παραδόθηκε στις φλόγες μετά από άμεσο πλήγμα.



Οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν στιγμές αληθινού τρόμου, με εγκλωβισμένους ανθρώπους να κρέμονται από τα παράθυρα στην προσπάθειά τους να σωθούν από την πύρινη λαίλαπα.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και διασώστες, δίνοντας μάχη με τον χρόνο για τον απεγκλωβισμό του προσωπικού.



Η επίθεση άφησε πίσω της πολλούς τραυματίες, ενώ οι υλικές ζημιές είναι σαρωτικές.

La liberazione di Kiev secondo Putin e gli escrementi che lo fiancheggiano in cambio di un obolo, di un buono pasto o di un passaporto per rifarsi una vita dopo aver fallito in tutto. pic.twitter.com/VjbOVVCKbf — Lunacharsky (@silupescu) September 28, 2026

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υποστήριξε ότι η Ουκρανία πληρώνει το τίμημα για τα πλήγματα που κατάφερε τους τελευταίους μήνες εντός του ρωσικού εδάφους. Από την πλευρά του, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, ισχυριζόμενος ότι στοχεύθηκαν κέντρα δεδομένων που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και διαδίκτυο στον ουκρανικό στρατό.

The Kremlin says Russia’s strikes on Ukrainian infrastructure will continue, with spokesman Dmitry Peskov telling Reuters that Ukraine would have to “pay the price” for actions in recent months.



Outlining Moscow’s position, Peskov said Russian forces would continue striking… pic.twitter.com/FbPNbkxGrb — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) September 28, 2026

Το κύμα των επιθέσεων δεν περιορίστηκε μόνο στην πρωτεύουσα. Ο Πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για χτυπήματα σε κτίρια κατοικιών, τηλεπικοινωνίες και πρατήρια καυσίμων.



Παράλληλα, στην περιοχή της Οδησσού επλήγησαν ένα κέντρο εφοδιασμού καθώς και ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Παλάου, το οποίο σύμφωνα με τη Μόσχα μετέφερε πολεμικό υλικό, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον δύο τραυματίες.

Last night strikes were carried out against Kiev and Odessa, as well as Kiev, Odessa, Kharkov, Poltava, Nikolaev, and Dnepropetrovsk regions. pic.twitter.com/sCF1sl7BSl — cvetko35 (@cvetko35) September 28, 2026

Τις προηγούμενες ημέρες, η βία είχε χτυπήσει το Ντνίπρο, όπου ρωσικό drone προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό δώδεκα σε επιχειρηματικό κέντρο. Στο Χάρκοβο, βομβαρδισμός με βόμβες ολίσθησης σε πολυκατοικία οδήγησε στον τραυματισμό 29 πολιτών, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και δέκα ανήλικοι.



Η κατάσταση στην επικράτεια παραμένει εξαιρετικά έκρυθμη, με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνεχείς επιθέσεις σε κατοικημένες ζώνες.

Ουκρανικά πλήγματα στο Μπριάνσκ, σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και σε στρατιωτικές βιομηχανίες

Σε επικίνδυνη φάση κλιμάκωσης περνά ο πόλεμος, με τις ουκρανικές δυνάμεις να καταφέρουν καίρια πλήγματα εντός της ρωσικής επικράτειας. Στο Μπριάνσκ, επιθέσεις με drones προκάλεσαν την κατάρρευση σιδηροδρομικής γέφυρας και τον εκτροχιασμό σχεδόν 30 βαγονιών, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.



Παράλληλα, ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε επιτυχημένα χτυπήματα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Κρασνοντάρ και σε στρατιωτικές βιομηχανίες σε Τούλα και Βορονέζ, ενώ στο βόρειο Ντονέτσκ ο ουκρανικός στρατός ανακατέλαβε νέα εδάφη.

Ukraine has carried out long-range strikes targeting Russian defense and military logistics facilities.



Overnight, deep-strike measures hit two defense plants in Russia's #Tula and #Voronezh regions. Additionally, Security Service of Ukraine units conducted strikes on oil… pic.twitter.com/yTWl16TNT2 — UkraineWorld (@ukraine_world) September 28, 2026

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο ξεκαθάρισε πως η Ουκρανία θα πληρώσει βαρύ τίμημα, δικαιολογώντας τη συνεχόμενη σφοδρή σφυρηλάτηση των ουκρανικών υποδομών.