Σε νέα ενίσχυση του στρατιωτικού προσωπικού της Ρωσίας προχωρά το Κρεμλίνο, καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενέκρινε διάταγμα που προβλέπει την προσθήκη 15.500 στρατιωτικών στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Πρόκειται για την τέταρτη αντίστοιχη κίνηση μέσα στο έτος, στο πλαίσιο των διαδοχικών αποφάσεων της ρωσικής ηγεσίας για διεύρυνση της δύναμης του στρατεύματος.

Η εντολή αυτή δόθηκε σε μια περίοδο που, τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία, βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένες απώλειες στον πόλεμο που συνεχίζεται επί τεσσεράμισι χρόνια.

Το διάταγμα δεν δίνει καμία διευκρίνιση για τους λόγους που καθιστούν αναγκαία αυτήν την αύξηση, ούτε εξηγεί πώς θα καλυφθούν αυτές οι νέες θέσεις. «Η εγκεκριμένη στελέχωση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων ορίζεται σε 2.441.630 μέλη, εκ των οποίων οι 1.550.500 είναι στρατιωτικοί», αναφέρεται στο κείμενο.

Παρόμοια διατάγματα είχε υπογράψει ο Πούτιν τον Μάρτιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Αθροιστικά, οι μάχιμοι στρατιώτες αυξήθηκαν κατά 47.860.

Η ρωσική προέλαση στο πεδίο της μάχης επιβραδύνθηκε φέτος καθώς η ευρεία χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο μέτωπο καθιστά δύσκολη τη γρήγορη μετακίνηση μονάδων. Η Ουκρανία έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι η Μόσχα σχεδιάζει νέα επιστράτευση, κάτι που ο Πούτιν αποκάλεσε «παραπληροφόρηση». Η τελευταία φορά που διέταξε επιστράτευση εφέδρων ήταν το 2022, έπειτα από αλλεπάλληλες οπισθοχωρήσεις των ρωσικών δυνάμεων στο μέτωπο.