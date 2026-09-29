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Ρωσικό drone έπληξε το Σταροβοΐτοβε, στη δυτική Ουκρανία και σε μικρή απόσταση από την Πολωνία, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές εγκατάσταση συνοριακού ελέγχου. Την επίθεση γνωστοποίησε ο ασκών χρέη κυβερνήτη της περιφέρειας Βολυνίας, Ρομάν Ρομανιούκ.

«Το χωριό Σταροβοΐτοβε, κοντά στα πολωνικά σύνορα, επλήγη. Το ωστικό κύμα της έκρηξης προκάλεσε ζημιές στο κτίριο του σημείου ελέγχου που βρίσκεται στην είσοδο του τερματικού σταθμού», έγραψε ο Ρομανιούκ στο Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από το πλήγμα δεν έχουν μέχρι στιγμής καταγραφεί νεκροί ή τραυματίες.

Το Σταροβοΐτοβε απέχει μόλις περίπου δύο χιλιόμετρα από την Πολωνία και βρίσκεται κοντά στο ουκρανικό συνοριακό πέρασμα «Γιαγκοντίν».

Σε ετοιμότητα η πολωνική αεράμυνα

Η Βαρσοβία παρακολουθούσε την επίθεση, χωρίς ωστόσο να καταγραφεί είσοδος του ρωσικού drone στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας Βλαντισλάβ Κοσίνιακ-Κάμις, σχολιάζοντας τις εξελίξεις μέσω του «X», έκανε λόγο για «άλλη μια ρωσική επίθεση στη δυτική Ουκρανία».

«Δεν υπήρξε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου. Τα συστήματα της αντιαεροπορικής μας άμυνας και τα αεροσκάφη μας ήταν έτοιμα να αντιδράσουν», πρόσθεσε.

Από τη ρωσική πλευρά δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής δημόσια τοποθέτηση για το συγκεκριμένο πλήγμα.

Διαδοχικές επιθέσεις κοντά στην Πολωνία

Η περιοχή κοντά στα ουκρανοπολωνικά σύνορα έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο ρωσικών επιθέσεων τις τελευταίες εβδομάδες, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από την πολωνική κυβέρνηση όσο και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, στην ίδια περιφέρεια, ρωσικό drone είχε πλήξει τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο με προορισμό τη Βαρσοβία. Ο Πολωνός πρωθυπουργός είχε χαρακτηρίσει τότε την επίθεση «κλιμάκωση».

Μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, το Κρεμλίνο είχε διαμηνύσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα εξακολουθήσουν να πραγματοποιούν πλήγματα σε στόχους στο «σύνολο» της ουκρανικής επικράτειας.