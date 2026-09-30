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Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, καθώς η ουκρανική πρωτεύουσα βρέθηκε εκ νέου στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, στην πόλη είχε σημάνει συναγερμός για βαλλιστική απειλή, ενώ κάτοικοι άκουσαν διαδοχικές εκρήξεις. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ παράλληλα παρέμενε ενεργή και η απειλή από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πυρκαγιές σε δύο περιοχές

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο γνωστοποίησε ότι στον Σβιατοσίνσκι ξέσπασε φωτιά σε περιοχή με ιδιωτικές κατοικίες, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στο σημείο.

Παράλληλα, στην περιοχή Χολοσίιβσκι αναφέρθηκε πυρκαγιά σε κτίριο αποθήκης.

Οι πληροφορίες για τις συνέπειες της επίθεσης εξακολουθούν να συγκεντρώνονται, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαιωμένος απολογισμός θυμάτων.

Το νέο χτύπημα σημειώνεται έπειτα από αλλεπάλληλες επιθέσεις των τελευταίων ημερών εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, οι αρχές του Κιέβου είχαν αναφέρει ζημιές σε κατοικίες, διοικητικά κτίρια και άλλες εγκαταστάσεις από συνδυασμένη επίθεση με drones και πυραύλους.