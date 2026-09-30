Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, καθώς η ουκρανική πρωτεύουσα βρέθηκε εκ νέου στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, στην πόλη είχε σημάνει συναγερμός για βαλλιστική απειλή, ενώ κάτοικοι άκουσαν διαδοχικές εκρήξεις. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ παράλληλα παρέμενε ενεργή και η απειλή από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

The house in Kyiv which was hit by a jet drone this morning.



The injured woman has been hospitalised but locals say another person was still inside when this video was taken.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/TDgWXwdtTn — Tim White (@TWMCLtd) September 30, 2026

Πυρκαγιές σε δύο περιοχές

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο γνωστοποίησε ότι στον Σβιατοσίνσκι ξέσπασε φωτιά σε περιοχή με ιδιωτικές κατοικίες, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στο σημείο.

Παράλληλα, στην περιοχή Χολοσίιβσκι αναφέρθηκε πυρκαγιά σε κτίριο αποθήκης.

BREAKING: Russian missiles and drone have hit many residential building tonight, Footage shows large fires across the city.



Casualties are reported across the city. pic.twitter.com/7Q3ED6kj95 — World Source News (@Worldsource24) September 30, 2026

Οι πληροφορίες για τις συνέπειες της επίθεσης εξακολουθούν να συγκεντρώνονται, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαιωμένος απολογισμός θυμάτων.

Το νέο χτύπημα σημειώνεται έπειτα από αλλεπάλληλες επιθέσεις των τελευταίων ημερών εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, οι αρχές του Κιέβου είχαν αναφέρει ζημιές σε κατοικίες, διοικητικά κτίρια και άλλες εγκαταστάσεις από συνδυασμένη επίθεση με drones και πυραύλους.