Η επιστολή που έστειλε η Ρωσία μέσω της πρεσβείας της στο Βέλγιο, για να διαμαρτυρηθεί για τις ενέργειες του ΝΑΤΟ, προστίθεται σε μια σειρά ενεργειών της Μόσχας προς χώρες μέλη της Συμμαχίας. Η τελευταία καταγγελία ήρθε από την Εσθονία.

Οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ ετοιμάζονται πλέον για κάθε σενάριο. Ακόμη και για το πιο εφιαλτικό: Μια συντονισμένη, σχεδόν ταυτόχρονη επίθεση, από τη μία πλευρά η Ρωσία να στοχεύει ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη, και από την άλλη η Κίνα να προχωρά εναντίον της Ταϊβάν. Το σενάριο αυτό με τα τελευταία δεδομένα, την επίσκεψη Σι Τζιπίνγκ στο Λευκό Οίκο και την πρόσκληση Τραμπ προς τον Πούτιν να επισκεφτεί τις ΗΠΑ μοιάζει αδύνατο. Στο μέλλον όμως;

Γι’ αυτό η στρατιωτική επιτροπή του ΝΑΤΟ συνεδριάζει τακτικά και για αυτό το σενάριο και ειδικεύεται στην πρόβλεψη και ανάλυση μελλοντικών απειλών. Διότι βλέπουν ότι παρ’ όλο που η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να επιτύχει τους στόχους της στον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει πετύχει να μετατρέψει την τεράστια βιομηχανική της βάση σε πολεμική οικονομία, και πρώην πολιτικά εργοστάσια συμβάλλουν πλέον στην παραγωγή πυραύλων και αρμάτων μάχης. Η ρωσική εμπειρία στην Ουκρανία έχει επίσης καταστήσει τις δυνάμεις της ιδιαίτερα ικανές στον πόλεμο με drones. Η Κίνα, η οποία παράγει το μεγαλύτερο μέρος των drones στον κόσμο και έχει ξεπεράσει τις ΗΠΑ στον αριθμό πολεμικών πλοίων και πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στο οπλοστάσιό της.

Η Ρωσία και η Κίνα έχουν επίσης ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των ενόπλων δυνάμεών τους στο πλαίσιο μιας «χωρίς όρια» συνεργασίας, όπως την περιγράφουν οι ηγέτες τους. Ο Πούτιν είχε επισκεφθεί το Πεκίνο λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν διατάξει την εισβολή. Έκτοτε έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον τέσσερις ακόμη επισκέψεις στην Κίνα, ενώ μία ακόμη έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο. Καθ’ όλη αυτή την περίοδο, η Κίνα έχει γίνει ο βασικός προμηθευτής τεχνολογίας στη ρωσική πολεμική βιομηχανία, ενώ στηρίζει τη ρωσική οικονομία μέσω της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αν και δεν διαθέτουν σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας, η Ρωσία και η Κίνα πραγματοποιούν τακτικές στρατιωτικές ασκήσεις για να διατηρούν τις δυνάμεις τους συντονισμένες. Στις δημόσιες δηλώσεις των ανώτατων ηγετών του ΝΑΤΟ, ο κίνδυνος ενός πολέμου σε πολλαπλά μέτωπα έχει αναφερθεί περίπου τον τελευταίο χρόνο, αν και όχι συχνά.

Για το μεγαλύτερο μέρος της θητείας του ως προέδρου της Ρωσίας, ο Πούτιν έχει επιδιώξει τη διάλυση του ΝΑΤΟ και έχει ήδη αρχίσει να δοκιμάζει τις άμυνές του. Κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη, όπως η Ρουμανία, η Πολωνία και τα κράτη της Βαλτικής, έχουν βιώσει επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από ρωσικά drones, πυραύλους και μαχητικά αεροσκάφη. Οι γερμανικές αρχές εντόπισαν πρόσφατα σε αεροδρόμιο της Λειψίας ένα ύποπτο ρωσικό drone φορτωμένο με εκρηκτικά, το οποίο, όπως φαίνεται, προοριζόταν να ανατινάξει ένα ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος πάνω από έδαφος του ΝΑΤΟ.

Οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών φέρεται να έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιχειρήσει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ τα επόμενα χρόνια, χρησιμοποιώντας μια κυβερνοεπίθεση ή μια περιορισμένης κλίμακας εισβολή εναντίον μέλους της συμμαχίας.

Ας θυμόμαστε ότι πολλές στρατιωτικές απειλές έχουν φανεί υπερβολικά απίθανες μέχρι να συμβούν. Πριν από τη ναζιστική εισβολή στη Σοβιετική Ένωση, το 1941, ο Στάλιν είχε λάβει επανειλημμένες προειδοποιήσεις από τους δικούς του στρατηγούς και κατασκόπους. Αρνήθηκε όμως να τις πιστέψει μέχρι να αρχίσουν οι βομβαρδισμοί, δυσχεραίνοντας την ικανότητα των δυνάμεών του να προετοιμαστούν. Οι ΗΠΑ, αντίστοιχα, απέτυχαν να προετοιμαστούν για την ιαπωνική επίθεση στο Περλ Χάρμπορ. Κατά την περίοδο πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ευρώπη χωρίστηκε σε δύο αντίπαλες συμμαχίες και κανείς δεν προέβλεψε την κλίμακα της καταστροφής που θα προκαλούσε η σύγκρουσή τους. Τώρα ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τους Συμμάχους σε «ψυχραιμία».