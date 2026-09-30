Τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους στοίχισαν οι νέες ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές της Ουκρανίας.

Όπως δήλωσαν σήμερα, Τετάρτη, Ουκρανοί αξιωματούχοι, τα χτυπήματα προκάλεσαν ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και έπνιξαν την πρωτεύουσα στον καπνό.

Ειδικότερα, δύο γυναίκες και ένα 14χρονο παιδί έχασαν τη ζωή τους σε νυχτερινά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα και σε πόλη στα βόρεια περίχωρά της. Ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε σε επίθεση σε αποθήκη στο Κίεβο σήμερα, ανέφερε ο δήμαρχος, Βιτάλι Κλίτσκο.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι ο βασικός στόχος της ρωσικής νυχτερινής επίθεσης ήταν ενεργειακές υποδομές στην ουκρανική πρωτεύουσα και τη γύρω περιοχή.

Ο ίδιος, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ανέφερε πλήγματα σε κρίσιμης σημασίας υποδομές στις περιφέρειες Ζίτομιρ, Μικολάιφ, Κιρόβοχραντ και Ρίβνε καθώς και ζημιές σε πέντε άλλες περιοχές, κάνοντας λόγο για πέντε νεκρούς σε όλη τη χώρα.

Η Ρωσία πραγματοποίησε μαζικές επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρωθυπουργός, Σέρχιι Κορέτσκι. «Ήταν η πρώτη φορά που μια τέτοια μαζική και συνδυαστική επίθεση έλαβε χώρα μετά το τέλος της τελευταίας περιόδου θέρμανσης», είπε ο Κορέτσκι μέσω Telegram.

Η Ουκρανία αναμένει ένα ακόμα χειμώνα με επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων και μονάδων θέρμανσης μετά τα πλήγματα της περασμένης χρονιάς που βύθισαν ολόκληρες πόλεις στο σκοτάδι και το ψύχος για ημέρες ή ακόμα και εβδομάδες.

Η Ρωσία παραδέχθηκε τη μαζική νυχτερινή επίθεση, λέγοντας ότι έπληξε κέντρο δεδομένων στην πρωτεύουσα που στηρίζει τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, διάφορα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας στην περιοχή του Κιέβου, ένα βιομηχανικό συγκρότημα στην περιφέρεια της Οδησσού και λιμενικές υποδομές στο Ισμαήλ.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι η Μόσχα χρησιμοποίησε αντιπλοϊκούς και βαλλιστικούς πυραύλους και 188 drones, με πέντε πυραύλους και 155 drones να αναχαιτίζονται.

Η ενεργειακή εταιρία DTEK δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις ζημιές στις ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κίεβο αλλά δήλωσε ότι είχε αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σε 8.000 νοικοκυριά.

Συντρίμμια σε πρεσβεία δυτικής χώρας

Σήμερα το πρωί, το Κίεβο τυλίχθηκε σε πυκνό καπνό εξαιτίας των επιθέσεων. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κάλεσαν τους κατοίκους να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρά τους.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε επίσης σήμερα, επικαλούμενος προκαταρκτικές πληροφορίες, ότι συντρίμμια βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις μιας από τις δυτικές πρεσβείες στο κέντρο της πρωτεύουσας. Δεν κατονόμασε την πρεσβεία.

Στις γειτονικές χώρες, ένα drone πέρασε στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και εξερράγη κοντά στο χωριό Χιρμπογιέτ, ενώ η Ρουμανία και η Πολωνία, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε απογειώσεις μαχητικών τους αεροσκαφών.

Οι πτήσεις στα πολωνικά αεροδρόμια Λουμπλίν και Ρζεσόφ ανεστάλησαν προσωρινά.

Στα 155 δισ. δολάρια φέτος το κόστος του πολέμου

Οι συνολικές πολεμικές δαπάνες της Ουκρανίας θα φθάσουν τα 155 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος και το Κίεβο καταβάλλει προσπάθειες για να κλείσει χρηματοδοτικό κενό 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για να διασφαλίσει ότι μπορεί να πραγματοποιεί επιχειρήσεις μάχης στις αρχές του 2027, σημείωσε ο πρωθυπουργός, Σέρχιι Κορέτσκι, σήμερα.

Ο Κορέτσκι δήλωσε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να καλύψει τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια του κενού αυτού μέσω αυστηρής λιτότητας στα δημόσια οικονομικά, την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του προϋπολογισμού και την ανακατανομή δαπανών και ότι είναι σε συνομιλίες με εταίρους για τον τρόπο κάλυψης των υπόλοιπων 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Είναι η πρώτη φορά που το Κίεβο δίνει στη δημοσιότητα εκτίμηση για το ετήσιο κόστος του πολέμου και δεν υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία για το 2025.