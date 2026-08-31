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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στις αρχές για την φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπήρξε άμεση, με τις δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για να προλάβουν την επέκταση του μετώπου προτού πάρει επικίνδυνες διαστάσεις.

Στην περιοχή επιχειρούν αυτή την ώρα έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, δίνοντας μάχη με τις φλόγες σε δύσκολη περιοχή. Λόγω του αναγλύφου του εδάφους και της επικινδυνότητας του σημείου, οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν άμεσα από αέρος.

Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, υποστηρίζοντας καθοριστικά το έργο των πυροσβεστών στο μέτωπο.