Ακόμη καίει η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, η οποία ξέσπασε τη Δευτέρα 31/08 σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση από αέρος και εδάφους, με στόχο να ανακοπεί η πορεία του μετώπου. Στις προσπάθειες κατάσβεσης χρησιμοποιήθηκαν ελικόπτερα, ο αριθμός των οποίων έφτασε το απόγευμα τα έντεκα, καθώς και αεροσκάφη Canadair που πραγματοποίησαν ρίψεις επιβραδυντικού υλικού.

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε εκ νέου λίγο πριν νυχτώσει, όταν η ενίσχυση των ανέμων προκάλεσε αναζωπυρώσεις σε τμήματα της πυρκαγιάς όπου νωρίτερα είχε καταγραφεί βελτίωση.

Οι τελευταίες επιχειρήσεις από αέρος πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν από τις 20:00. Με την απώλεια του φυσικού φωτός, τα εναέρια μέσα σταμάτησαν τις πτήσεις τους, ενώ αναμένεται να ενεργοποιηθούν ξανά με το πρώτο φως της Τετάρτης.

Στην περιοχή σημειώθηκε επίσης ασθενής βροχή, συνοδευόμενη από έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο κατά πόσο η βροχόπτωση θα αποδειχθεί αρκετή ώστε να βοηθήσει ουσιαστικά στην προσπάθεια κατάσβεσης.

Οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε δασική έκταση, ενώ το βάρος της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της νύχτας περνά στις επίγειες δυνάμεις. Συνολικά έχουν κινητοποιηθεί 85 πυροσβέστες με τρία οχήματα και δέκα ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 1η, 2η, 5η, 6η και 10η ΕΜΟΔΕ.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί και για τη Μονή Στομίου, στην ευρύτερη περιοχή της οποίας έχουν τοποθετηθεί πυροσβεστικές δυνάμεις, ώστε να επέμβουν άμεσα σε περίπτωση που η φωτιά κινηθεί προς το μοναστήρι.



Πηγή εικόνας: Facebook/Forecast Weather Greece