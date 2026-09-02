Η ενσωματωμένη σκάλα των Boeing 737 της Ryanair βρίσκεται στο επίκεντρο μελέτης της ιταλικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Πτήσεων. Ένα ιδιαίτερο ζήτημα ασφάλειας κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση επιβατών αναδεικνύει νέα μελέτη της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Πτήσεων της Ιταλίας (ANSV), καθώς μεγάλο μέρος των περιστατικών πτώσης που καταγράφηκαν τα τελευταία χρόνια συνδέεται με την ενσωματωμένη σκάλα των Boeing 737 που χρησιμοποιεί η Ryanair.

Η μελέτη που επικαλείται το euronews.com, η οποία δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2026, εξέτασε 104 περιστατικά πτώσεων στην Ιταλία κατά την περίοδο 2023-2025. Από αυτά, τα 85 αφορούσαν επιβάτες που χρησιμοποιούσαν την ενσωματωμένη μπροστινή σκάλα Boeing 737, ποσοστό που φτάνει το 82%.

Την ίδια περίοδο, η Ryanair μετέφερε περίπου το 27% του συνόλου των επιβατών στην Ιταλία, ενώ οι υπόλοιπες αεροπορικές εταιρείες, που αντιστοιχούν στο 73% της επιβατικής κίνησης, κατέγραψαν συνολικά 19 πτώσεις.

Σχεδόν τριπλάσιες πτώσεις από την ενσωματωμένη σκάλα

Τα στοιχεία δεν περιορίζονται στην Ιταλία. Σύμφωνα με την ANSV, από το 2021 έχουν καταγραφεί 489 πτώσεις από σκάλες σε πτήσεις της Ryanair, με τις 360 από αυτές, δηλαδή περίπου το 73%, να σημειώνονται στην ενσωματωμένη σκάλα του Boeing 737.

Η ιταλική υπηρεσία επισημαίνει ότι ο αριθμός αυτός είναι περίπου τριπλάσιος σε σχέση με τις πτώσεις που καταγράφονται στις επίγειες σκάλες των αεροδρομίων.

Για την ανάλυση των περιστατικών χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από το ECCAIRS, το ευρωπαϊκό σύστημα καταγραφής και ανάλυσης συμβάντων αεροπορικής ασφάλειας.

Γιατί εξετάζεται η σκάλα του Boeing 737

Η Ryanair χρησιμοποιεί στα Boeing 737 ένα ενσωματωμένο σύστημα σκάλας, το οποίο αναπτύσσεται όταν το αεροσκάφος βρίσκεται σταθμευμένο. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πραγματοποιείται η αποβίβαση χωρίς να απαιτείται σε κάθε περίπτωση η χρήση κινητής σκάλας από τις επίγειες υπηρεσίες του αεροδρομίου.

Το σύστημα συμβάλλει έτσι στη μείωση του χρόνου αποβίβασης και του κόστους των επίγειων υπηρεσιών.

Ωστόσο, η ANSV εξετάζει κατά πόσο ο σχεδιασμός της σκάλας μπορεί να επηρεάζει την ασφάλεια των επιβατών.

Η ενσωματωμένη σκάλα διαθέτει 12 σκαλοπάτια, πλάτους περίπου 61 εκατοστών και ύψους 20 εκατοστών, ενώ το πάτημα είναι περίπου 25 εκατοστά και η κλίση φτάνει τις 35 μοίρες.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι συγκεκριμένες διαστάσεις βρίσκονται στα όρια σε ό,τι αφορά το ύψος των σκαλοπατιών και την κλίση, συγκριτικά με τις σκάλες που χρησιμοποιούν οι διαχειριστές των αεροδρομίων. Οι τελευταίες διαθέτουν συνήθως χαμηλότερα σκαλοπάτια, μικρότερη κλίση, αλλά και μεγαλύτερα πλατύσκαλα και πατήματα.

Ένα ακόμη στοιχείο που επισημαίνεται είναι το πρώτο σκαλοπάτι, το οποίο παρουσιάζει ασυμμετρία για τον επιβάτη κατά την κάθοδο, λόγω της διαμόρφωσης της ατράκτου.

Τα τρία σοβαρά περιστατικά που κινητοποίησαν την έρευνα

Η μελέτη της ANSV ξεκίνησε με αφορμή τρία περιστατικά στη Γένοβα, τη Βενετία και την Μπολόνια, στα οποία οι επιβάτες υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς.

Στη Γένοβα, στις 22 Μαρτίου 2025, επιβάτης έπεσε κατά την αποβίβαση και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Στην έκθεση αναφέρεται ως πιθανός παράγοντας η απροσεξία του επιβάτη.

Δύο ημέρες αργότερα, στη Βενετία, άλλος επιβάτης τραυματίστηκε σοβαρά κατά την πτώση του από την ενσωματωμένη σκάλα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του προσωπικού, κρατούσε δύο βαλίτσες και δεν χρησιμοποιούσε το κιγκλίδωμα.

Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και στην Μπολόνια, όπου επιβάτης έπεσε ενώ μετέφερε δύο αποσκευές.

Η Ryanair άλλαξε το πρωτόκολλο αποβίβασης

Μετά τα περιστατικά, η Ryanair προχώρησε σε επικαιροποίηση του πρωτοκόλλου αποβίβασης.

Από τις 23 Ιουλίου, το πλήρωμα υπενθυμίζει στους επιβάτες να χρησιμοποιούν το κιγκλίδωμα της σκάλας, με τη σχετική ανακοίνωση να γίνεται τόσο στη γλώσσα της χώρας αναχώρησης όσο και στη γλώσσα του προορισμού.

Η ενσωματωμένη σκάλα των Boeing 737 είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών αεροπορικής ασφάλειας. Περιστατικά που σημειώθηκαν το 2021 στο Δουβλίνο και το 2024 στο Αλικάντε οδήγησαν σε αντίστοιχες έρευνες.

Μετά το περιστατικό στην Ισπανία, η αρμόδια υπηρεσία εισηγήθηκε μεταξύ άλλων τον επανασχεδιασμό της σκάλας, με μικρότερη κλίση και μεγαλύτερη επιφάνεια στα σκαλοπάτια. Παράλληλα, προτάθηκε στη Ryanair να εξετάσει τη χρήση αποκλειστικά των κινητών σκαλών που παρέχουν τα αεροδρόμια.