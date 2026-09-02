Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλαστηση στην περιοχή Μύτικας του δήμου Θηβαίων.

Στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες στη συνέχεια ενισχύθηκαν. Αυτή την ώρα επιχειρούν 76 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 23 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα και 12 αεροσκάφη. Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου από το δήμο Θηβαίων.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων και επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 23 οχήματα 2 Ε/Π και 12 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.