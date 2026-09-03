Να αποκτήσει η φορολογική συνέπεια πραγματικό αντίκρισμα στην τσέπη επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών ζητούν οι φορείς της αγοράς, προτείνοντας ένα νέο σύστημα επιβράβευσης για όσους διατηρούν «λευκό» φορολογικό μητρώο. Μικρότερη προκαταβολή φόρου, ταχύτερες επιστροφές, λιγότερη γραφειοκρατία και πρόσθετες ελαφρύνσεις για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.

Το πακέτο προτάσεων που κατέθεσε στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενόψει της ΔΕΘ, η Διαρκής Επιστημονική Επιτροπή Φορέων της Αγοράς ανοίγει μια ευρύτερη ατζέντα φορολογικών αλλαγών. Σε αυτή περιλαμβάνονται παρεμβάσεις στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, κίνητρα για επιχειρήσεις που επενδύουν και αυξάνουν την απασχόληση, αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων και περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους.

«Καθεστώς Συνεπούς Φορολογουμένου»

Στην καρδιά των προτάσεων βρίσκεται η δημιουργία ενός θεσμοθετημένου «Καθεστώτος Συνεπούς Φορολογουμένου», μέσω του οποίου η σταθερή φορολογική συνέπεια θα μεταφράζεται σε συγκεκριμένα οικονομικά και διοικητικά οφέλη. Η ένταξη στο νέο καθεστώς προτείνεται να γίνεται με αντικειμενικά, διαφανή και ελέγξιμα κριτήρια, με την αξιολόγηση να πραγματοποιείται σε κυλιόμενη τριετή βάση. Έτσι, το φορολογικό «μπόνους» δεν θα απονέμεται για μια πρόσκαιρη καλή συμπεριφορά, αλλά θα συνδέεται με τη συνέπεια σε βάθος χρόνου.

Στο φορολογικό προφίλ μιας επιχείρησης ή ενός επαγγελματία θα μπορούσαν να συνυπολογίζονται η εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων, η έγκαιρη πληρωμή φόρων ή η συνεπής εξυπηρέτηση ρυθμίσεων, η απουσία σοβαρών φορολογικών παραβάσεων, η τήρηση των υποχρεώσεων στο myDATA και των υπόλοιπων ψηφιακών διαδικασιών, καθώς και η συνέπεια στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Φορολογικά «μπόνους»

Όσο μεγαλύτερη και διαρκέστερη είναι η συνέπεια τόσο περισσότερα θα μπορούν να είναι τα οφέλη. Στο τραπέζι βρίσκονται ταχύτερες επιστροφές φόρων, μειωμένη προκαταβολή φόρου, προτεραιότητα στη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας και ευνοϊκότερη αντιμετώπιση στις ρυθμίσεις οφειλών. Παράλληλα, προτείνονται χαμηλότερη ένταση προληπτικών ελέγχων και δυνατότητα αυτοδιόρθωσης χωρίς πρόστιμο για τυπικές παραβάσεις μικρής βαρύτητας.

Το σύστημα θα μπορούσε να προβλέπει ακόμη μεγαλύτερη επιβράβευση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες, εκτός από συνεπείς απέναντι στην Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, επενδύουν, αυξάνουν το προσωπικό τους ή επανεπενδύουν τα κέρδη τους. Στην ίδια κατεύθυνση προτείνεται ειδική μέριμνα για νέες και νεοφυείς επιχειρήσεις, επιχειρήσεις έντασης εργασίας, ελεύθερους επαγγελματίες με πραγματικά χαμηλή δραστηριότητα, αλλά και επιχειρήσεις που επενδύουν στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα μιας βιοτεχνίας τροφίμων με 40 εργαζομένους. Εάν αυξήσει το προσωπικό της στους 46, επενδύσει σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, υποβάλλει εμπρόθεσμα τις δηλώσεις της και δεν έχει ληξιπρόθεσμα χρέη ή σοβαρές φορολογικές παραβάσεις, θα μπορούσε να εξασφαλίζει μικρότερη προκαταβολή φόρου, μειωμένη φορολογική επιβάρυνση λόγω της αύξησης της απασχόλησης και πρόσθετα κίνητρα για την επανεπένδυση των κερδών.

Προτάσεις

Η ατζέντα των φορέων της αγοράς δεν περιορίζεται στην επιβράβευση των συνεπών. Το υπόμνημα περιλαμβάνει ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων σε φορολογία, επενδύσεις και ακίνητα.

Μεταξύ άλλων προτείνονται η επανεξέταση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης με δυνατότητα μειώσεων και η σταδιακή κατάργηση των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης. Παράλληλα, ζητούνται μεγαλύτερη έκπτωση φόρου για όσους υποβάλλουν έγκαιρα τη φορολογική δήλωση και εξοφλούν τον φόρο έως τις 31 Ιουλίου, ταχύτερες επιστροφές φόρων με αυτοδίκαιη τοκοφορία και μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για τον συμψηφισμό φορολογικών ζημιών με μελλοντικά κέρδη.

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, οι φορείς εισηγούνται φορολογικά κίνητρα για την επανεπένδυση κερδών, χαμηλότερη επιβάρυνση για επενδύσεις που συνδέονται με την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και μείωση του μη μισθολογικού κόστους, με έμφαση στις νέες προσλήψεις και στις επιχειρήσεις έντασης εργασίας.

Για τα ακίνητα προτείνονται αλλαγές στη φορολογία των εισοδημάτων με στόχο την ενίσχυση της μακροχρόνιας μίσθωσης, εκσυγχρονισμός της φορολογίας ακίνητης περιουσίας, διατήρηση της αναστολής του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και περαιτέρω παράταση της αναστολής του φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις.

Στη λίστα βρίσκονται ακόμη βελτιώσεις στο καθεστώς επαναπατρισμού και προσέλκυσης φορολογουμένων από το εξωτερικό, καθώς και αύξηση της ημερήσιας αξίας των διατακτικών σίτισης από τα 6 στα 8 ευρώ.