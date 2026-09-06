«Ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, αφενός σφράγισε το διαβατήριο αξιοπιστίας, με τη Συμφωνία Αλήθειας που συνήψε με τους πολίτες από το 2019, καθώς οι δεσμεύσεις του υλοποιήθηκαν στο ακέραιο. Αφετέρου, όμως, παρουσίασε ένα απολύτως στοιχειοθετημένο και στιβαρό Ημερολόγιο Κοινωνικής Ανταπόδοσης, ώστε η αναμφισβήτητη πρόοδος των αριθμών να μετουσιωθεί σε ευημερία και πρόοδο στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη, σε κάθε σημείο της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον αέρα των επιτευγμάτων των δύο τετραετιών εξουσίας από τη ΝΔ πρόβαλε ενώπιον της ελληνικής κοινωνίας τον ορίζοντα της επιτυχίας που ανοίγεται μπροστά μας, εφόσον οι πολίτες στην κάλπη επιλέξουν την ελπίδα και όχι την περιπέτεια».

Αυτά επισήμανε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε δήλωσή του μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Ένας «κουμπαράς» για τα νεογέννητα

Επίσης, ο Θεσσαλός πολιτικός υπογράμμισε ότι «η συνετή και συνεπής οικονομική πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ δίνει καρπούς, όπως αποτυπώνονται στη νέα γενναία δέσμη μέτρων υπέρ των πολιτών, και κυρίως προς τις κοινωνικές κατηγορίες που έχουν περισσότερο την ανάγκη της στήριξης της πολιτείας. Ανάμεσα σε αυτά διακρίνω το μέτρο του αφορολόγητου για τους αγρότες με εισόδημα μέχρι 20 χιλιάδες ευρώ, που θα επηρεάσει θετικά σχεδόν 50 χιλιάδες παραγωγούς.

Όπως, επίσης, τη σαφή βούληση του πρωθυπουργού, μέσω κοινοτικών πόρων, να επουλωθούν οι βαθιές πληγές στον κλάδο της κτηνοτροφίας. Ιδιαίτερα θετικό, επίσης, είναι το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός έρχεται να προσθέσει και νέα μέτρα για την αντιστροφή της υπογεννητικότητας με τον νέο επενδυτικό λογαριασμό, τον “κουμπαρά” για νεογέννητα, με τον μηδενισμό φόρου εισοδήματος για 87.000 τρίτεκνους με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, και με την αύξηση κατά 1.000 ευρώ του ειδικού επιδόματος για κάθε επιπλέον παιδί των πολύτεκνων οικογενειών. Σε κάθε περίπτωση, από το “καλάθι” σήμερα του πρωθυπουργού ωφελημένοι βγαίνουν όλοι οι πολίτες, καθώς οι θετικές παρεμβάσεις διαπιστώνονται παντού, όπως στον τομέα της ενέργειας και τη μείωση του κόστους της ή σε αυτό της στεγαστικής πολιτικής, που ταλανίζει πολλούς συμπολίτες μας».

Καταλήγοντας, ο κ. Χαρακόπουλος σημείωσε: «Παράλληλα, όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε μια αισιόδοξη προοπτική για το μέλλον της πατρίδας, σε έναν κόσμο που πλήττεται από αναταράξεις και απρόβλεπτους κινδύνους. Κι αυτή η πορεία με σταθερή ανάπτυξη και ενδυνάμωση του διεθνούς κύρους της χώρας πρέπει να συνεχιστεί απρόσκοπτα, αποφεύγοντας τους τεράστιους κινδύνους που εγκυμονούν η αβεβαιότητα και η ακυβερνησία. Και η μόνη εγγύηση γι’ αυτό, όπως είπε και ο πρωθυπουργός, είναι η στήριξη του κύριου εθνικού και κοινωνικού πυλώνα της χώρας, που είναι η ΝΔ».