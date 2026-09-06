Απάντηση έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λίγα λεπτά μετά την ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για «το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη αλλά ο λαός της παράταξης».

Ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ανέφερε: «Η ΝΔ δεν είναι σήμερα παράταξη; Απ’ ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση!».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, απαντώντας σε ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά και για το εάν θα έκανε ο ίδιος ένα βήμα πίσω προκειμένου να υπάρξει συνεργασία μαζί του σε περίπτωση που η ΝΔ δεν εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, απάντησε με νόημα: «Μου ζητάτε να παραιτηθώ;».

Ο πρωθυπουργός αρνήθηκε να επεκταθεί περαιτέρω στη συγκεκριμένη συζήτηση, παραπέμποντας στην προηγούμενη απάντησή του για τον πρώην πρωθυπουργό.

«Απάντησα σ’ αυτό το υποθετικό ερώτημα. Ας δούμε τι θα αποφασίσει ο κ. Σαμαράς και βλέπουμε. Η ΝΔ έχει αρχηγό», τόνισε.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Αντώνης Σαμαράς αντέδρασε στην αποστροφή του κ. Μητσοτάκη ότι «διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη» με βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα.

Η ανάρτηση του κ. Σαμαρά

«Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας απ’ την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Φραπέ και του χασάπη, των Τεμπών και των υποκλοπών.

Δεν είναι αυτή η παράταξη κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Σαμαράς.