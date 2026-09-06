Στον στρατηγικό ρόλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και στα μέτρα που ανακοίνωσε από την 90ή ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, επικεντρώθηκε ο περιφερειάρχης, Χριστόδουλος Τοψίδης, μιλώντας στο Newsbeast και στον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο.

Ακολουθεί η συνέντευξη του περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Newsbeast:

– Πώς σας φάνηκαν χθες τα μέτρα του πρωθυπουργού;

Στα μέτρα του πρωθυπουργού μου άρεσε που είχαν δημοσιονομικό χαρακτήρα, που σημαίνει ότι ο κ. πρωθυπουργός για άλλη μια φορά στη ΔΕΘ αυτή δεν έκανε λαϊκισμό, να εκτροχιαστεί η χώρα, όπως το είπε ο ίδιος.

Είναι μέτρα τα οποία αγγίζουν πολλούς τομείς, τόσο στον πρωτογενή τομέα, κτηνοτροφία, επιχειρηματικότητα. Με τη μείωση, αν θέλετε, του φόρου επιτηδεύματος, με τη μείωση της προκαταβολής φόρου. Όλα αυτά τα πράγματα δίνουν μια στόχευση και μια αναπτυξιακή προοπτική.

Από την άλλη πλευρά, πιστεύω ότι θέλουν και μια ανάλυση όλα τα μέτρα αυτά. Οι δημόσιοι υπάλληλοι με το μπόνους που θα πάρουν, οι συνταξιούχοι με το μπόνους που θα πάρουν. Αυτά είναι μια μόχλευση στην οικονομία της αγοράς, φέρνουν, αν θέλετε, μια αύξηση οικονομίας και της παραγωγικότητας.

Εκτιμώ και ένα συμπέρασμα που βγήκε είναι και αυτό που είπε ο πρωθυπουργός για την ασφάλεια της χώρας μας, με τη θωράκιση της χώρας μας.

Αλλά αυτό το συμπέρασμα που βγήκε είναι ότι πρέπει να συνεργαστούν όλοι: φορείς, κεντρική κυβέρνηση, δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης, πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης, η κοινωνία, οι φορείς για το καλό του τόπου μας, που όλοι μαζί πασχίζουμε καθημερινά, ο καθένας από τη θέση που υπηρετεί.

– Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και μείωση τεκμηρίων 50% σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και είναι ένα μέτρο που αφορά και εσάς, ουσιαστικά αφορά την περιφέρειά σας. Πόσο θεωρείτε ουσιαστική αυτή την παρέμβαση για τις μικρές κοινότητες και επαρκή;

Αυτό βοηθάει. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο πρόβλημα που το αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες του δυτικού κόσμου, το δημογραφικό. Για να μπορέσουν κάποιοι μικροί επιχειρηματίες να φτιάξουν μια επιχείρηση σε έναν οικισμό… γιατί ξέρετε το κόστος μέσα σε μία πόλη, σαν την Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή, την Ξάνθη, την Καβάλα ή τη Δράμα είναι μεγάλο. Και το κόστος διαβίωσης, αλλά παράλληλα και το κτιριακό.

Στα χωριά, υπάρχουν παλιές αποθήκες, υπάρχουν μικρά κτίρια τα οποία μπορούν πραγματικά να μεταμορφωθούν σε παραγωγικές επιχειρήσεις. Εκτιμώ και πιστεύω ότι, πρώτον, βοηθάει τις υφιστάμενες επιχειρήσεις γιατί έχουμε μπει σε μία αναπτυξιακή προοπτική στη χώρα μας.

Καλοί οι δείκτες, αλλά έχουμε ξεχάσει τις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Και καθότι έχω και τη θέση του προέδρου του Επιμελητηρίου Έβρου, πρέπει να πω ότι αυτό θα βοηθήσει τις υφιστάμενες επιχειρήσεις να αναπτύξουν τη δική τους δραστηριότητα, να έχουν μηδενικό φόρο και παράλληλα, γιατί όχι, και κάποιοι άλλοι καινούργιοι που είναι έξω στην Αθήνα ή σε μεγαλύτερες πόλεις, μητροπόλεις, τη Θεσσαλονίκη, να μην έρθουν πίσω στις επαρχίες, στους οικισμούς τους και να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση.

Όλα αυτά τα μέτρα θα αξιολογηθούν μετά από ένα δύο χρόνια που θα δούμε τι απήχηση θα έχουν. Είναι μια στόχευση, η οποία πραγματικά έρχεται να ενισχύσει τους μικρούς και πολύ μικρούς επιχειρηματίες και μικρούς πολύ μικρούς οικισμούς και είναι μια στόχευση που η κυβέρνηση λέει ότι «δεν είναι ξεχασμένος κανένας σε όποιο άκρο της Ελλάδος και να μένει».

Και εμείς επειδή είμαστε σε μια περιοχή με πολλά ακριτικά σύνορα, τόσο με τη Βουλγαρία όσο και με την Τουρκία, πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον γιατί έχουμε και μικρούς οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων.

– Να σταθούμε λίγο στα μεγάλα έργα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως είναι το LNG.

Οι γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές εξελίξεις και ο πόλεμος της Ουκρανίας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν φέρει την περιφέρειά μας στο επίκεντρο όλου του κόσμου.

Είμαστε η αρτηρία για τη μεταφορά του φυσικού αερίου, του LNG, από την Ελλάδα προς την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, με τις μεγάλες μονάδες που φτιάχνονται ενέργειας και αερίου στην περιοχή μας. Έρχονται να μας ενδυναμώσουν και εκτός από hub να δώσουν και μια ασφάλεια, αν θέλετε, στους κατοίκους της περιφέρειάς μας.

Από την άλλη πλευρά, το δίκτυο. Είμαστε από τις ελάχιστες περιοχές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που έχουμε συνδυασμένες μεταφορές. Αν δούμε την Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα, τα δύο λιμάνια μας, με τα δύο αεροδρόμιά μας… Έχουν σιδηρόδρομο, αεροδρόμιο, οδικό άξονα και λιμάνι σε μία ακτίνα κοντά στα 10-15 χιλιόμετρα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για να γίνουν πλέον και οργανωμένα logistics και οργανωμένες, αν θέλετε, παρεμβάσεις για να αποφύγουν τα Στενά του Βοσπόρου, κάτι που εξετάζει πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό εμπόριο.

Έτσι, λοιπόν, μπορεί να ενωθούν δύο περιοχές, και η Καβάλα και η Αλεξανδρούπολη, και να εξυπηρετούν. Πάντα το λέω αυτό, ότι πρέπει και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τα τρία λιμάνια μας -Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη- να λειτουργήσουν συνδυαστικά και όχι ανταγωνιστικά.