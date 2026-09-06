Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρέθηκε την Κυριακή 6/9 ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος μίλησε με τον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας μίλησε για το μετρό της Θεσσαλονίκης, την επέκτασή του και περιέγραψε την αναβάθμιση των συγκοινωνιών της περιοχής, αναφέροντας: «Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι μια πονεμένη ιστορία. Έχει καταστρέψει ανθρώπους το έργο, το γεγονός δηλαδή ότι σχεδιάστηκε λάθος από την αρχή, ότι βρέθηκαν όλα τα αρχαία, ότι η πόλη διαφώνησε σε μια σειρά από ζητήματα και ότι υπήρξαν όλες αυτές οι καθυστερήσεις οδήγησε στην καταστροφή πολλών επιχειρήσεων και πολλών ανθρώπων. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Επιτέλους, λοιπόν, τελείωσε το έργο αυτό και τελείωσε στο σύνολό του, δηλαδή και η κύρια γραμμή και η επέκταση προς την Καλαμαριά. Πλέον η Θεσσαλονίκη έχει ένα υπερσύγχρονο μετρό, από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης. Γιατί τα έχω επισκεφθεί όλα ως αρμόδιος Επίτροπος για τις μεταφορές. Ο στόχος τώρα -και πολύ σωστά τον έθεσε η κυβέρνηση ως κεντρικό στόχο- είναι η επέκταση του μετρό προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Γιατί; Διότι εκεί ζει ένα τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης, κυρίως νέοι άνθρωποι, εργαζόμενοι που χρειάζονται μέσο μεταφοράς. Εκεί βρίσκονται επίσης πολλές από τις υγειονομικές δομές, τα νοσοκομεία μας. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο αυτό να προχωρήσει γρήγορα. Πρέπει να ξέρετε ότι το έργο του μετρό της Θεσσαλονίκης, το σημερινό, έχει τεράστιο ευρωπαϊκό αποτύπωμα και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε πόρους ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για να γίνει το μετρό της Θεσσαλονίκης. Έτσι, τώρα που η κυβέρνηση σχεδιάζει την επέκταση προς τα βορειοδυτικά, δεσμεύτηκα, παρουσία όλων των φορέων προχθές, ότι θα βοηθήσω σημαντικά και θα συμβάλω ώστε να βρεθούν επαρκείς ευρωπαϊκοί πόροι. Όταν η ελληνική κυβέρνηση θα είναι έτοιμη με τις μελέτες και όλες τις διαδικασίες, θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί άμεσα, ώστε να μη χαθεί χρόνος και να ξεκινήσει η κατασκευή της επέκτασης προς τα βορειοδυτικά».

«Εκεί που πριν από μερικά χρόνια δεν είχε μετρό, σήμερα έχει μετρό. Εκεί που πριν από μερικά χρόνια είχε 250 λεωφορεία της κακιάς ώρας, τα οποία χαλούσαν, τα μισά δεν λειτουργούσαν και δεν υπήρχαν οδηγοί, σήμερα έχει 500. Έχουν διπλασιαστεί τα λεωφορεία που κυκλοφορούν στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, και ταυτόχρονα τα περισσότερα είναι ηλεκτρικά. Άρα δεν δημιουργούν ρύπους, δεν ενοχλούν και δεν κάνουν θόρυβο. Η διαφορά, λοιπόν, φαίνεται ήδη. Σκεφτείτε τώρα ότι σε αυτό θα προσθέσουμε, σε μερικούς μήνες, και τη λειτουργία του Flyover, που θα αποσυμφορήσει τον περιφερειακό μας, ο οποίος ήταν ένας μεγάλος πονοκέφαλος. Η Θεσσαλονίκη κυκλοφοριακά έχει αλλάξει και έχει αλλάξει σημαντικά. Θέλω να ευχαριστήσω και το ΕΚΕΤΑ, γιατί και ως περιφερειάρχης είχα συνεργαστεί πολύ στενά μαζί τους. Μας έχουν βοηθήσει, με έξυπνες μεθόδους, με την τεχνολογία, να δούμε πού υπάρχουν προβλήματα στην κίνηση και να τα διορθώνουμε. Όμως, αυτά είναι έργα που αφορούν την ποιότητα ζωής του κόσμου, όλων μας, και είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχουν και τα έργα που αφορούν την ανάπτυξη του τόπου μας. Και εκεί πρέπει να σας πω ότι το πρώτο έργο που έθεσα σε κορυφαία προτεραιότητα μόλις ανέλαβα τα καθήκοντα του Επιτρόπου για τις Υποδομές και τις Μεταφορές είναι ο κάθετος οδικός και σιδηροδρομικός άξονας που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και από εκεί, από τη μία, με την Κεντρική Ευρώπη και, από την άλλη, με την Ουκρανία. Η Ελλάδα, από εκεί που ήταν περιφερειακός παίκτης στην Ευρώπη, θα γίνει όχι απλώς κεντρικός παίκτης, αλλά η νότια πύλη εισόδου της Ευρώπης. Και καταλαβαίνετε τι γεωπολιτική αξία δίνει αυτό στη χώρα μας και στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Για να το καταλάβει ο κόσμος, θα ενωθούν τα λιμάνια και οι θάλασσες του Αιγαίου και της Μαύρης Θάλασσας. Άρα αλλάζει όλος ο χάρτης. Και αυτός ο οδικός και σιδηροδρομικός άξονας -αυτοκινητόδρομος και τρένο- θα λειτουργήσει και για λόγους ασφάλειας για τη χώρα».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος αναφέρθηκε στη μεγάλη ευκαιρία που ανοίγει για την Ελλάδα, αλλά και στο τι περιμένουν οι πολίτες της περιφέρειας από τον ίδιο, ως Απόστολο Τζιτζικώστα και όχι ως επίτροπο.

«Θα είναι η πρώτη κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό στην ιστορία της Ευρώπης και θα αντιμετωπίζει και θα θέτει όλα τα ζητήματα και τις προκλήσεις που έχει σήμερα ο τουρισμός στην Ευρώπη. Προκλήσεις όπως η έλλειψη προσωπικού. Προκλήσεις όπως η ανάγκη προσαρμογής στην κλιματική κρίση, ώστε οι υποδομές να γίνουν πιο ανθεκτικές. Προκλήσεις όπως η ανάγκη να αναβαθμιστούν τεχνολογικά οι επιχειρήσεις γύρω από τον τουρισμό. Επίσης, η αντιμετώπιση του φαινομένου των ανισόρροπων τουριστικών ροών που έχουμε σε πολλές περιοχές και οι οποίες δημιουργούν δυσφορία στους κατοίκους των προορισμών. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία αυτή η στρατηγική και αυτή η πολιτική που ετοιμάζουμε θα αντιμετωπίζει. Θα δίνει λύσεις και κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη-μέλη, τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να εφαρμόσουν πολιτικές υπηρετώντας αυτή την κεντρική κατεύθυνση. Αυτό, όμως, που θέλω να σας πω είναι ότι η Ελλάδα έχει πολύ σημαντική παρουσία και συμβολή στη διαμόρφωση αυτής της στρατηγικής. Η Όλγα Κεφαλογιάννη, η υπουργός, η κ. Καραμανλή, όλη η ομάδα του υπουργείου Τουρισμού είναι από την πρώτη στιγμή διασυνδεδεμένοι μαζί μας, προκειμένου να συμβάλουν στη διαμόρφωση και στις προτάσεις που θα ετοιμάσουμε. Άρα, η Ελλάδα έχει τη σφραγίδα της στη νέα αυτή ευρωπαϊκή στρατηγική. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, διότι σκεφτείτε ότι η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πρώτες πέντε χώρες σε τουριστικές αφίξεις στην Ευρώπη και στις δέκα καλύτερες παγκοσμίως».

«Όταν ανέλαβα περιφερειάρχης πριν από 15 χρόνια, υποσχέθηκα ότι θα δημιουργήσω τις υποδομές εκείνες που θα επιτρέπουν στην περιοχή μας να έχει καλύτερα οδικά δίκτυα, να έχει αυτοκινητοδρόμους, να έχει διασυνδεσιμότητα. Και το κατάφερα. Δείτε τον αυτοκινητόδρομο στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Δείτε τον περιφερειακό στην Κατερίνη. Δείτε το έργο Θεσσαλονίκης-Κιλκίς που ολοκληρώνεται. Δείτε την αναβάθμιση των τρένων και τον προαστιακό που προχωράει. Τώρα, ευρισκόμενος πια σε έναν άλλο ρόλο ευθύνης, αυτόν του Επιτρόπου για τις Υποδομές και τις Μεταφορές, δεσμεύομαι να ενώσω τη Θεσσαλονίκη με τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό θα γίνει με το έργο που σας είπα, τον σιδηροδρομικό και οδικό άξονα. Θα γίνει με αεροπορικές συνδέσεις και με πολλά άλλα τα οποία ετοιμάζουμε. Η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία είναι ο τόπος μου, είναι η πατρίδα μου, είναι στην καρδιά μου. Και αυτό, όπου κι αν είμαι, θα βρίσκεται πάντα στο κέντρο των σκέψεών μου και, βέβαια, στην απόλυτη προτεραιότητα των επιλογών μου».