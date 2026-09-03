Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους δείκτες που αποτυπώνουν την οικονομική πίεση στα νοικοκυριά. Έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού που βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην αδυναμία κάλυψης ενός έκτακτου οικονομικού εξόδου. Την ίδια ώρα, σχεδόν ένας στους δύο δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει μία εβδομάδα διακοπών μακριά από το σπίτι.

Η εικόνα αυτή προκύπτει, μεταξύ άλλων, από συγκεντρωτική έκθεση που έδωσε χθες Τετάρτη (2/9) στη δημοσιότητα η Eurostat για τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στην ΕΕ. Στην ίδια έκθεση γίνεται αναφορά και σε όσους υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση ασύλου στη χώρα μας, οι οποίοι το 2025 έφτασαν τους 55.400. Πρόκειται, σύμφωνα με την Eurostat, για το υψηλότερο ποσοστό τέτοιων αιτήσεων ανά 100.000 κατοίκους στην ΕΕ.

Ειδικότερα, μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το ποσοστό του πληθυσμού που βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2025 ήταν υψηλότερο στη Βουλγαρία (29%), με την Ελλάδα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 27,5%. Έπονται η Ρουμανία με 27,4%, η Λιθουανία με 26,3%, η Ισπανία με 25,7% και η Λετονία με 24,7%. Στον αντίποδα, στην Τσεχία μόλις το 11,5% του πληθυσμού βρισκόταν αντιμέτωπο με τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Ακόμη πιο έντονη είναι η πίεση όταν προκύπτουν έκτακτες οικονομικές ανάγκες. Το 2025 σχεδόν τρεις στους δέκα (29,2%) πολίτες στην ΕΕ που ζούσαν σε νοικοκυριά δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν ένα απρόβλεπτο οικονομικό έξοδο. Σε τέσσερις χώρες το ποσοστό ξεπερνούσε το 40%, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 50,5%. Ακολουθούν η Λετονία με 43,7%, η Βουλγαρία με 42,4% και η Λιθουανία με 41,1%. Στο άλλο άκρο βρίσκεται η Ολλανδία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 15,3%.

Όνειρο θερινής νυκτός οι διακοπές

Ένας ακόμη δείκτης υλικής στέρησης είναι η αδυναμία κάλυψης του κόστους για μία εβδομάδα ετήσιων διακοπών μακριά από το σπίτι. Ο συγκεκριμένος δείκτης αφορά αποκλειστικά οικονομικούς περιορισμούς και όχι άλλους λόγους για τους οποίους κάποιος μπορεί να επιλέξει να μην κάνει διακοπές.

Το 2025 το 27,5% του πληθυσμού της ΕΕ δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει μία εβδομάδα διακοπών. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στη Ρουμανία, με 61,4%, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ελλάδα με 46,6%. Ακολουθούν η Βουλγαρία και η Ουγγαρία, αμφότερες με 39,1%.

Στον αντίποδα, πολύ χαμηλότερα ήταν τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ολλανδία (12,8%), στη Σουηδία (12,4%) και στο Λουξεμβούργο, όπου μόλις το 10,6% του πληθυσμού δήλωσε ότι δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά μία εβδομάδα διακοπών μακριά από το σπίτι.