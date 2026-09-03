Τις τελευταίες ώρες πριν από την κατάθεση των ευρωπαϊκών λιστών, οι ελληνικές ομάδες έπαιξαν τα τελευταία τους χαρτιά στην αγορά, ολοκληρώνοντας συμφωνίες υψηλού κόστους. Μετά τον Ολυμπιακό και τις κινήσεις του με Πουέρτα και Μπέιλι, ήταν η σειρά του Παναθηναϊκού να πραγματοποιήσει τη δική του μεγάλη κίνηση, φέρνοντας ξανά στην Ελλάδα τον Μαροκινό μέσο.

Η μεταγραφή του Ουναΐ έχει ξεχωριστή σημασία σε δύο επίπεδα. Αγωνιστικά, ο 26χρονος χαφ προσθέτει ποιότητα και εμπειρία στη μεσαία γραμμή και αποτελεί μια σημαντική λύση για τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Παράλληλα, η επιστροφή του ικανοποιεί και μια έντονη επιθυμία του κόσμου του Παναθηναϊκού, που ήθελε να δει τον ποδοσφαιριστή ξανά με την πράσινη φανέλα.

Η συμφωνία χρειάστηκε πολυήμερες και ιδιαίτερα απαιτητικές διαπραγματεύσεις, όμως τελικά ολοκληρώθηκε με οικονομικά δεδομένα που δεν έχουν προηγούμενο για τον Παναθηναϊκό. Η Τζιρόνα θα λάβει 14 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Ουναΐ υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, το οποίο προβλέπει συνολικές απολαβές 14 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 3,5 εκατομμύρια ετησίως.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Μαροκινός γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με σημαντική διαφορά από τον δεύτερο. Παράλληλα, η συγκεκριμένη μεταγραφή αποτελεί το αποκορύφωμα μιας συνολικής επένδυσης που φτάνει πλέον τα 50 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση του ρόστερ.

Μια επένδυση με ξεκάθαρο μήνυμα

Το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ δεν αποτελεί απλώς έναν εντυπωσιακό αριθμό. Συνιστά ξεκάθαρη δήλωση πρόθεσης από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού, η οποία έδωσε στο αγωνιστικό τμήμα όλα τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου να διεκδικήσει την επιστροφή στην κορυφή, 16 χρόνια μετά την τελευταία κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι «πράσινοι» κινήθηκαν μεθοδικά στην αγορά και δημιούργησαν ένα ρόστερ με σημαντικές επιλογές και αυξημένη ποιότητα. Πλέον, όμως, η συνέχεια ανήκει στον Νίστρουπ και στους ποδοσφαιριστές του. Οι προϋποθέσεις έχουν δημιουργηθεί και η απόδειξη θα πρέπει να έρθει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με στόχο το πρωτάθλημα.

Ο Ουναΐ ήθελε να επιστρέψει

Καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας είχε και η στάση του ίδιου του Ουναΐ. Αυτή τη φορά η επιστροφή του στον Παναθηναϊκό δεν αφορά έναν προσωρινό δανεισμό ή μια αβέβαιη κατάσταση για το μέλλον του. Ο Μαροκινός αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από την Tιρόνα και καλείται πλέον να αποτελέσει ένα από τα πρόσωπα γύρω από τα οποία θα στηριχθεί η προσπάθεια για την κατάκτηση του τίτλου. Η επιλογή αυτή δείχνει και τη δική του επιθυμία να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον Παναθηναϊκό.