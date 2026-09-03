Διευρύνει η Νέα Δημοκρατία τη διαφορά της από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ενώ αντοχή δείχνει να διατηρεί το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, σε νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας «Political» που δημοσιεύεται σήμερα 3/9. Αντίθετα, τα ποσοστά της Πλεύσης Ελευθερίας βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, όπως και εκείνα της «Ελπίδας» της Μαρίας Καρυστιανού, που στο διάστημα που μεσολάβησε από την ίδρυση του κόμματος καταγράφεται κατακόρυφη πτώση. Σε ό,τι αφορά τη δυνητική ψήφο σε ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, το 5% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό να το ψήφιζε και το 7% αρκετά πιθανό.

Στην ίδια δημοσκόπηση, η πλειοψηφία των πολιτών τάσσεται υπέρ μιας σταθερής αυτοδύναμης κυβέρνησης, ενώ για την επόμενη τετραετία εκτιμούν ότι ιεραρχικά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα την πρώτη διετία η ακρίβεια, η διαφθορά και η αύξηση μισθών και συντάξεων.

Πρωτιά της ΝΔ, τα ποσοστά των κομμάτων

Στην πρόθεση ψήφου και συγκεκριμένα στο ερώτημα «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά αλλά και την απόστασή της από το δεύτερο κόμμα, με ποσοστό 26,3%, και ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 13,7%, το ΠΑΣΟΚ με 11,9%, η Ελληνική Λύση με 9,2%, το ΚΚΕ με 6,3%, η Ελπίδα με 4%, η Φωνή Λογικής με 3,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, το ΜέΡΑ25 με 2,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%, οι Δημοκράτες με 1,5%, η Νίκη με 0,6%, η Νέα Αριστερά με 0,4%, άλλο απαντά το 4,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 11%.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ έχει ποσοστό 29,1%, η ΕΛΑΣ 15,5%, το ΠΑΣΟΚ 13,2%, η Ελληνική Λύση 9,4%, το ΚΚΕ 7%, η Ελπίδα 4,8%, η Φωνή Λογικής 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,1%, το ΜέΡΑ25 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,8%, οι Δημοκράτες 1,8%, η Νίκη 0,7%, η Νέα Αριστερά 0,5% και 5,2% «άλλο».

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να αλλάξει η άποψή σας για τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ;», το 80% απαντά «λίγο/καθόλου», το 15% «πολύ/αρκετά» και το 5% ΔΞ/ΔΑ.

Όταν ερωτώνται οι πολίτες αν γίνονταν σήμερα εθνικές εκλογές, τι θα είχε κυρίαρχο στόχο η ψήφος τους, το 28% απαντά να εκφράσει διαμαρτυρία προς το πολιτικό σύστημα συνολικά, το 27% να ενισχύσει την αντιπολίτευση, το 24% να επιβραβεύσει την κυβέρνηση, το 18% να περιορίσει τη δύναμη της κυβέρνησης και το 3% ΔΞ/ΔΑ.

Στην επόμενη ερώτηση «τι θα θεωρούσατε ως μεγαλύτερη επιτυχία για τη χώρα μας μετά τις επόμενες εκλογές;», το 45% απαντά μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 41% μια κυβέρνηση συνεργασίας, το 12% άλλο και το 2% ΔΞ/ΔΑ.

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά;», το 5% απαντά πολύ, το 7% αρκετά, το 9% λίγο, το 78% καθόλου και 1% ΔΞ/ΔΑ.

Δυσαρέσκεια για την ακρίβεια

Στην ερώτηση «ποιο από τα παρακάτω ζητήματα σας προκάλεσε τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια απέναντι στη Νέα Δημοκρατία (μέχρι δύο επιλογές);», που απευθύνεται μόνο σε ψηφοφόρους της ΝΔ που δηλώνουν αναποφάσιστοι ή επιλέγουν άλλο κόμμα, την πρωτιά κατέχει για μία ακόμα φορά η ακρίβεια, με ποσοστό 27%.

Το δεύτερο ζήτημα που αξιολογούν ψηλά οι πολίτες είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με ποσοστό 20% και ακολουθεί η διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών με 19%.

Στα ζητήματα που προκάλεσαν μεγάλη δυσαρέσκεια στους πολίτες ακολουθούν επίσης ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών με 10%, το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών με 9%, η υπόθεση των υποκλοπών με 7%, τα εθνικά θέματα με 7% και άλλο με 1%.

Στην ερώτηση «αν η επόμενη κυβέρνηση μπορούσε να λύσει μέχρι τρία προβλήματα στην πρώτη διετία, ποια θα θέλατε να είναι αυτά;», οι πολίτες προκρίνουν την αντιμετώπιση της ακρίβειας με 23%, την αντιμετώπιση της διαφθοράς με 12% και την αύξηση μισθών και συντάξεων και την απονομή της Δικαιοσύνης με 11%.

Ακολουθούν η δημόσια υγεία με 10%, η μείωση της φορολογίας με 8%, το Δημογραφικό με 8%, το στεγαστικό πρόβλημα με 7%, η Παιδεία με 5%, η δημόσια ασφάλεια με 4% και 1% απαντά άλλο.

Στην ερώτηση «ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το κυρίαρχο συναίσθημα των πολιτών στις επόμενες εθνικές εκλογές;», το 32% απαντά η απογοήτευση, το 23% ο θυμός, το 22% η ελπίδα, το 15% η ανασφάλεια, το 6% η αδιαφορία και το 2% ΔΞ/ΔΑ.

Στην ερώτηση «ποια από τις παρακάτω φράσεις εκφράζει περισσότερο τη σημερινή σας άποψη για το πολιτικό σύστημα;», το 32% απαντά ότι χρειάζεται αλλαγή προσώπων, όχι κομμάτων, το 29% ότι τα σημερινά κόμματα μπορούν να δώσουν λύσεις, το 21% ότι χρειάζονται νέα κόμματα, το 14% ότι δεν το εκφράζει κανένα κόμμα, ενώ ΔΞ/ΔΑ απαντά το 4%.

Τι λείπει από την πολιτική ηγεσία

Στην ερώτηση «ποιο χαρακτηριστικό θεωρείτε ότι λείπει περισσότερο σήμερα από την ελληνική πολιτική ηγεσία;», το 40% αναδεικνύει πρώτη την εντιμότητα και ακολουθούν η επαφή με την κοινωνία με 22%, η αποτελεσματικότητα με 12%, η ειλικρίνεια με 11%, το όραμα με 8%, η ικανότητα συνεργασιών με 5% και ΔΞ/ΔΑ με 2%.