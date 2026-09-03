Μεγάλο ενδιαφέρον καταγράφεται για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας». Όπως προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία, οι αιτήσεις που έχουν λάβει βεβαιώσεις επιλεξιμότητας ξεπερνούν τις 91.000, σε μια διαδικασία που έχει λάβει παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Τα κλειστά σπίτια (κατοικίες που δεν κατοικήθηκαν το 2024 και το 2025) που έχουν επιλεχθεί μέχρι στιγμής είναι περισσότερα από 11.200, αριθμός που κρίνεται πολύ μεγάλος, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews. Γι’ αυτό και το επιτελείο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εξετάζει το ενδεχόμενο να υπάρξουν κι άλλα κονδύλια, κι άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα καθώς είναι προφανές ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ανακαίνιση σπιτιών, ειδικά στην Αθήνα όπου βρίσκονται πολλά παλαιά.

Την ίδια ώρα, οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα ανοιχτών σπιτιών έχουν αγγίξει τις 80.000.

Η απορροφητικότητα των κονδυλίων φτάνει στο 95%, δηλαδή 1.850.000 ευρώ από τα 2 δισ. που είναι συνολικά ο προϋπολογισμός του προγράμματος.

Οι οριστικές αιτήσεις από τους δικαιούχους που έχουν πάρει βεβαίωση επιλεξιμότητας προκειμένου να μπουν στο πρόγραμμα και να πάρουν την επιδότηση, θα γίνουν -σύμφωνα με πληροφορίες- εντός του Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα αφορά σπίτια που έχουν οικοδομική άδεια μέχρι το τέλος του 1990.

Οι επιδοτήσεις καλύπτουν από το 70% έως 95% σε ποσό 36.000 ευρώ και 46.000 ευρώ αν έχει κάποιος δύο παιδιά (300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο). Επίσης, μπορεί κάποιος δικαιούχος, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, να ανακαινίσει όσα σπίτια έχει καθώς δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός. Το όριο τετραγωνικών μέτρων του σπιτιού είναι 120 και 150 για τους πολύτεκνους.

Τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν ως εξής:

Κατηγορία 1 (επιδότηση 80%)

Άγαμος: έως 18.000 ευρώ.

Έγγαμος: έως 35.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Κατηγορία 2 (επιδότηση 70%)

Άγαμος: έως 25.000 ευρώ.

Έγγαμος: έως 45.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Υπάρχει πρόβλεψη προσαύξησης 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και για άτομα με αναπηρία.