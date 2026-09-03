Την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη του να δεσμευτούν πιο «σθεναρά» να «προστατεύουν τα πολιτικά αεροσκάφη» από «κινδύνους» προερχόμενους από «εμπόλεμες ζώνες» επανέλαβε χθες Τετάρτη ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ). Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Κιέβου ότι οι αιθέρες της Ρωσίας είναι επικίνδυνοι και πρέπει πλέον να αποφεύγονται.

Ο ΔΟΠΑ, με έδρα το Μόντρεαλ, τόνισε σε ανακοίνωσή του ότι «ο κίνδυνος πολιτικά αεροσκάφη να γίνουν στόχος ή να χτυπηθούν σε ανταλλαγές πυρών αυξάνεται» και είναι άρα «απαραίτητο τα κράτη μέλη να αποτιμούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου που ελέγχουν και να λαμβάνουν τα προσήκοντα μέτρα».

Η ανακοίνωση -που δεν αναφέρεται ονομαστικά σε καμιά χώρα- δόθηκε στη δημοσιότητα την ίδια ημέρα που ο ΔΟΠΑ ειδοποιήθηκε επίσημα από την Ουκρανία ότι ο ρωσικός εναέριος χώρος «δεν είναι ασφαλής».

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διεμήνυσε προχθές Τρίτη ότι οι αιθέρες της Ρωσίας είναι πλέον «εξαιρετικά επικίνδυνοι» εν μέσω κλιμάκωσης των ουκρανικών επιχειρήσεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

«Η Ουκρανία δεν θέλει να χαθούν ζωές αθώων. Γι’ αυτό προειδοποιούμε τους εταίρους μας: οι ημέρες που ο ρωσικός ουρανός ήταν ασφαλής έχουν παρέλθει», τόνισε και πρόσθεσε πως αν και η πολιτική αεροπορία δεν βρίσκεται στο στόχαστρο «η ίδια», δεν έχει καμιά θέση σε αιθέρες γεμάτους drones.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε λόγο για «δίκαιη» ανταπόδοση της «θέλησης της Ρωσίας να παρατείνει τον πόλεμο» κατηγορώντας τη Μόσχα για «τρομοκρατία εναντίον αμάχων».

Ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν, αντέτεινε πως πρόκειται για «κρατική τρομοκρατία», όπως σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η Ρωσία δεσμεύτηκε πως θα λάβει περαιτέρω μέτρα για την ασφάλεια των αερομεταφορών.