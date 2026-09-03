Κατέθεσαν χθες το βράδυ παρουσία παιδοψυχολόγου τα τρία ανήλικα παιδιά για όσα διαδραματίζονταν πίσω από τις κλειστές πόρτες της οικογένειας που βρίσκεται στο επίκεντρο της φρικιαστικής υπόθεσης της Κυψέλης.

Όσα κατέθεσαν τα παιδιά δεν παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις σε σχέση με όσα ισχυρίστηκαν προανακριτικά ο 43χρονος και η 38χρονη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Action24. Το ζευγάρι έχει υποστηρίξει ότι το βρέφος πέθανε το 2022 και είχε γεννηθεί στα τέλη του 2021, σε ηλικία 8 μηνών.

Οι γονείς υποστηρίζουν ότι τα αίτια του θανάτου ήταν παθολογικά, ότι το μωρό είχε μία κήλη στο έντερο, κάτι που δεν φαίνεται να συμφωνεί με την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία έδειξε ότι παθολογικά ευρήματα δεν υπήρχαν στο βρέφος.

Σχετικά με τις μαχαιριές στο σώμα του βρέφους, ο 43χρονος υποστήριξε ότι έγιναν μετά τον θάνατό του και αφού είχε καταψυχθεί, με το βρέφος να μεταφέρεται από σπίτι σε σπίτι για τέσσερα περίπου χρόνια. Ισχυρίστηκε ότι ήθελε να σπάσει τον πάγο με αποτέλεσμα να προκληθούν χαρακιές στο σώμα του. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική, το μωρό είχε χάσει όλο του το αίμα και δεν θα μπορούσε αυτό να συμβεί αν οι μαχαιριές ήταν όλες μεταθανάτιες.

Σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του βρέφους, ο πατέρας ισχυρίστηκε ότι το παιδί πέθανε ενώ ήταν όλη η οικογένεια μαζί στο σπίτι, ενώ η μητέρα λέει ότι δεν ήταν στο σπίτι όταν πέθανε το παιδί της. Λέει ακόμη ότι το κράτησαν το παιδί κατεψυγμένο επειδή δεν μπορούσε να το αποχωριστεί για συναισθηματικούς λόγους, ενώ ο πατέρας ανέφερε ότι το κράτησαν στο σπίτι και δεν το δήλωσαν στην αστυνομία διότι φοβήθηκε ότι θα του έπαιρναν και τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο αγαπάει και δεν είχαν δηλωθεί.

Χθες προφυλακίστηκαν για την πρώτη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους για ναρκωτικά. Η δεύτερη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνει βαρύτατα αδικήματα, όπως αυτό της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία για το βρέφος. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να εξεταστούν ενώπιον ανακριτή.