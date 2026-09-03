Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας έχει τεθεί η αεράμυνα του Κουβέιτ, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αναχαίτισης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με τις αρχές της χώρας να κάνουν λόγο για «ιρανική επιθετικότητα».

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού του Κουβέιτ ενημέρωσε ότι οι εκρήξεις που ενδέχεται να ακούγονται σε διάφορες περιοχές προέρχονται από τη δράση των αντιαεροπορικών συστημάτων, τα οποία επιχειρούν εναντίον των εισερχόμενων απειλών.

Παράλληλα, οι πολίτες έχουν κληθεί να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και προστασίας.