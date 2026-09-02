Μικρή αποκλιμάκωση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, παρά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τις αγορές να βρίσκουν προσωρινά στήριγμα στις δηλώσεις του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μέση Ανατολή.

Ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι το Πεκίνο είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τις χώρες της περιοχής προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση από τις κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, μια παρέμβαση που έδωσε στις αγορές ελπίδες ότι μπορούν να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τη μεταφορά πετρελαίου.

«Η Κίνα είναι έτοιμη να εργαστεί από κοινού με τις χώρες της περιοχής προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων οδών», δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντησή του στο Κάιρο με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι.

Υποχωρούν Brent και WTI

Προς τις 15:45 ώρα Ελλάδας, το Brent της Βόρειας Θάλασσας, για παράδοση τον Οκτώβριο, υποχωρούσε κατά 0,36%, στα 94,31 δολάρια το βαρέλι.

Αντίστοιχα, το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI), επίσης για παράδοση τον Οκτώβριο, σημείωνε πτώση 0,63%, στα 89,65 δολάρια το βαρέλι.

Η αποκλιμάκωση έρχεται παρά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία έχει εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή.

Η κατάσταση παραμένει, πάντως, εξαιρετικά εύθραυστη. «Η βεβαιότητα που αισθάνονται οι traders παραμένει εύθραυστη», επισήμανε ο αναλυτής της Saxo Bank, Όλε Χάνσεν, υπογραμμίζοντας πόσο γρήγορα μπορούν οι δηλώσεις και οι γεωπολιτικές εξελίξεις να επηρεάσουν τις τιμές.

Στο επίκεντρο το Στενό του Ορμούζ

Όλα τα βλέμματα της αγοράς παραμένουν στραμμένα στο Στενό του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε στο CNBC ότι περισσότερα από 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από το Στενό τη Δευτέρα, ποσότητα που πλησιάζει τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την πολεμική κλιμάκωση.

Η ακριβής εικόνα των ροών, ωστόσο, παραμένει δύσκολο να αποτυπωθεί. Πολλά πλοία κινούνται στην περιοχή έχοντας απενεργοποιημένα τα αυτόματα συστήματα εντοπισμού τους, γεγονός που δυσκολεύει την επαλήθευση του πραγματικού αριθμού των δεξαμενόπλοιων και των ποσοτήτων πετρελαίου που μεταφέρονται.

Οι traders βλέπουν περισσότερα βαρέλια να περνούν

Σύμφωνα με τον Κάρστεν Φριτς, αναλυτή της Commerzbank, οι traders εκτιμούν ότι αυτή τη στιγμή από το Στενό του Ορμούζ διέρχονται περίπου 6 έως 8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Ο όγκος αυτός είναι σχεδόν διπλάσιος σε σχέση με τα επίπεδα του Ιουλίου και αποτελεί έναν από τους παράγοντες που εμποδίζουν, προς το παρόν, μια νέα εκτόξευση των διεθνών τιμών.

Παράλληλα, σημαντικές ποσότητες πετρελαίου διοχετεύονται στις διεθνείς αγορές μέσω εναλλακτικών διαδρομών, κυρίως από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι πρόσθετες αυτές ροές λειτουργούν ως «βαλβίδα ασφαλείας» για την αγορά σε μια περίοδο κατά την οποία η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν διατηρεί τον κίνδυνο νέων αναταράξεων ιδιαίτερα υψηλό.

Η αγορά παραμένει με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Παρά τη μικρή πτώση των τιμών, η νευρικότητα δεν έχει υποχωρήσει. Το Στενό του Ορμούζ παραμένει κομβικής σημασίας για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή στη ναυσιπλοΐα θα μπορούσε να προκαλέσει άμεση αντίδραση στις τιμές του αργού.

Για την ώρα, οι αυξημένες ροές πετρελαίου και το μήνυμα του Πεκίνου ότι είναι έτοιμο να συμβάλει στην ασφάλεια των θαλάσσιων οδών συγκρατούν τις τιμές. Η επόμενη κίνηση, ωστόσο, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.