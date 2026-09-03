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Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Οδησσό έπειτα από ρωσικό αεροπορικό πλήγμα σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στην ουκρανική πόλη-λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας. Τον απολογισμό γνωστοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της περιοχής, Σερχίι Λισάκ.

Παράλληλα δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσε ότι άκουσε έκρηξη στο Κίεβο, την ουκρανική πρωτεύουσα, όπου τα ρωσικά πλήγματα συνεχίζονται.