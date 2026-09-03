Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Οδησσό έπειτα από ρωσικό αεροπορικό πλήγμα σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στην ουκρανική πόλη-λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας. Τον απολογισμό γνωστοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της περιοχής, Σερχίι Λισάκ.
At least 8 injured: Russia struck a high-rise building in Odesa pic.twitter.com/HPb4iWvQPV— Hope For Ukraine (@hopeforukraine) September 3, 2026
Παράλληλα δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσε ότι άκουσε έκρηξη στο Κίεβο, την ουκρανική πρωτεύουσα, όπου τα ρωσικά πλήγματα συνεχίζονται.
🇺🇦 Eight people, including a child, were injured in another massive Russian attack on Odesa overnight.— GMan | GMan’s Chronicle (@FAB87F) September 2, 2026
According to the Odesa City Military Administration, a 24-storey residential building was damaged, with apartments on several floors destroyed.
The attack also damaged:
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