Δύο φορτηγά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα έπληξαν ρωσικά drones, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, το οποίο υποστηρίζει ότι τα πλοία μετέφεραν στρατιωτικό εξοπλισμό και πυρομαχικά για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η Μόσχα, οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν τις επιθέσεις τους εναντίον πλοίων και εγκαταστάσεων εφοδιαστικής που, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη του ουκρανικού στρατού.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας μαχητικά drones έπληξαν κέντρο αποθήκευσης και διανομής στρατιωτικού υλικού στο Ουσάτοβε, στην περιφέρεια της Οδησσού.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τη Μόσχα, ένα φορτηγό πλοίο που βρισκόταν στο λιμάνι Πιβντένι της ίδιας περιφέρειας δέχθηκε πλήγμα, καθώς φέρεται να μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ρωσικό drone φέρεται επίσης να έπληξε δεύτερο φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, για το οποίο το υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι μετέφερε όπλα και πυρομαχικά με προορισμό τις ουκρανικές δυνάμεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από τη ρωσική πλευρά περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα, τη σημαία ή την κατάσταση των δύο πλοίων, ούτε για τυχόν θύματα μεταξύ των πληρωμάτων.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί της Μόσχας δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Στο στόχαστρο οι λιμενικές υποδομές της Οδησσού

Οι ανακοινώσεις της Ρωσίας έρχονται την ίδια ημέρα με νέα μεγάλη σειρά πληγμάτων στην περιφέρεια της Οδησσού, η οποία αποτελεί κομβικό σημείο για τις θαλάσσιες εξαγωγές της Ουκρανίας.

Η ουκρανική πλευρά ανακοίνωσε ότι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν λιμενικές και εξαγωγικές υποδομές, καθώς και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Μεταξύ των στόχων ήταν και το διεθνές πορθμείο Ορλίβκα, στα σύνορα με τη Ρουμανία, το οποίο τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας εξαιτίας των ζημιών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι έπληξε σκόπιμα εξαγωγικές υποδομές και συνοριακές εγκαταστάσεις. Tα λιμάνια της Οδησσού έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ουκρανική οικονομία, καθώς μέσω αυτών πραγματοποιείται μεγάλο μέρος των εξαγωγών της χώρας, κυρίως γεωργικών προϊόντων.

Οι επιθέσεις σε λιμάνια και εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα, αυξάνοντας παράλληλα τους κινδύνους για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στην περιοχή.