Νέα μαζικά ρωσικά πλήγματα σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου στο Κίεβο και την περιφέρειά του, έχοντας ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 12 άνθρωποι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απηύθυνε νέα έκκληση στους εταίρους της χώρας για την ενίσχυση της αντιβαλλιστικής άμυνας, ζητώντας την αποστολή επιπλέον συστημάτων αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων.

Στη διάρκεια της νύχτας, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν περισσότερες από δέκα ισχυρές εκρήξεις και είδαν λάμψεις στον ουρανό της ουκρανικής πρωτεύουσας, έπειτα από τον συναγερμό που σήμανε ο στρατός για επικείμενη επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής της στην Ουκρανία, η Ρωσία συνεχίζει τα πλήγματά της κατά της χώρας, κυρίως με βαλλιστικούς πυραύλους τους οποίους το Κίεβο πασχίζει να αναχαιτίσει καθώς δεν διαθέτει επαρκή μέσα.

«Συνολικά 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων ένας Ινδός υπήκοος, και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στην επίθεση αυτή», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι «σημαντικός αριθμός αεριωθούμενων drones και βαλλιστικών πυραύλων χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση αυτή».

«Είμαι ευγνώμων προς όλους όσοι βοηθούν την Ουκρανία να αποκτήσει αντιβαλλιστικές δυνατότητες», συνέχισε ο Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι είναι «πολύ σημαντικό οι παραδόσεις αυτές να αυξηθούν το φθινόπωρο».

Στο Μπορίσπιλ, στην περιφέρεια του Κιέβου, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 άλλοι τραυματίστηκαν από πλήγμα σε πενταώροφη πολυκατοικία, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Στην πρωτεύουσα, «οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο παιδιά», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Κιέβου, σκοτώθηκαν επίσης επτά εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, που δεν ανακοινώνει πλέον τον ακριβή αριθμό των ρωσικών πυραύλων που εκτοξεύονται στις επιθέσεις, δήλωσε ότι εξουδετέρωσε πέντε βαλλιστικούς πυραύλους, πέντε πυραύλους κρουζ και δύο υβριδικούς πυραύλους-drone τύπου Banderol. Δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία είχε εκτοξεύσει 218 drones διαφόρων τύπων, διευκρινίζοντας ότι αναχαίτισε 187 εξ αυτών.

Η ουκρανική υπηρεσία πρώτων βοηθειών ανακοίνωσε ότι λιμενικές υποδομές στην Οδησσό, στη Μαύρη Θάλασσα, έγιναν στόχος ρωσικής επίθεσης. Το «μαζικό» πλήγμα στοχοθέτησε επίσης ενεργειακές υποδομές και προκάλεσε πυρκαγιά σε πολυκατοικία, όπου τραυματίστηκε ένας άνθρωπος, δήλωσε η υπηρεσία μέσω Telegram.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας εξαπέλυσε «μαζικό πλήγμα με όπλα υψηλής ακρίβειας μεγάλου βεληνεκούς και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μάχης».

Η Μόσχα δήλωσε ότι βομβάρδισε επιχειρήσεις του «στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος» καθώς και του ενεργειακού κλάδου στο Κίεβο και την περιφέρειά του, που «δραστηριοποιούνται στην παραγωγή πυραυλικών συστημάτων, μη επανδρωμένων συστημάτων και των εξαρτημάτων τους, καθώς και στην προμήθεια καυσίμων στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας».

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επίσης, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, μια σιδηροδρομική αποθήκη σε συνοικία της πρωτεύουσας. Πρόσθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε υποδομές στα ουκρανικά λιμάνια της Οδησσού και του Τσορνομόρσκ.

Στη Ρωσία, πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο σημαντικό λιμάνι Ουστ Λούγκα, στον κόλπο της Φινλανδίας, που έγινε στόχος επιδρομής με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, όπως ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ο επικεφαλής της περιφέρειας του Λένινγκραντ Αλεξάντρ Ντροζντένκο μέσω Telegram.

«Διαπιστώθηκαν ζημιές στη ζώνη του λιμανιού Ουστ Λούγκα έπειτα από επίθεση με drones και έχει ξεσπάσει πυρκαγιά», έγραψε ο Ντροζντένκο. Στη συνέχεια δήλωσε ότι 52 ουκρανικά drones είχαν καταρριφθεί στην περιοχή και ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν αργότερα ότι η πυρκαγιά κατασβέστηκε. Το λιμάνι, υποδομή καίριας σημασίας για τις ρωσικές εξαγωγές λιπασμάτων, πετρελαίου και άνθρακα, έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ουκρανικών επιδρομών τους τελευταίους μήνες.

Ένας άμαχος σκοτώθηκε σε ουκρανική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο ασκών χρέη κυβερνήτη, Αλεξάντρ Σουβάγιεφ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.