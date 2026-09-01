Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από δώδεκα τραυματίστηκαν από τη νέα μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης το Κίεβο και την ευρύτερη περιφέρειά του.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση του εχθρού εναντίον της πρωτεύουσας» και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της πόλης του Κιέβου μέσω Telegram, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Λίγο νωρίτερα, η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην Μπορίσπιλ, ανατολικά της πρωτεύουσας.

One person was killed and nine others, including a child, were injured in the attack on Boryspil, Kyiv Oblast, according to the Kyiv Regional State Administration.



A five-story residential building and several vehicles in a parking lot were damaged, while 48 residents were… pic.twitter.com/VjfTbdXdG4 — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) September 1, 2026

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκαλώντας αλλεπάλληλες εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα. Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είχε προηγουμένως προειδοποιήσει για «στόχο υψηλής ταχύτητας» που κινούνταν προς την πόλη και, λίγο αργότερα, έκανε λόγο για πολλαπλές απειλές με κατεύθυνση το Κίεβο.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη πέντε τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης.

⬆️🚀🇷🇺2h fa: 📹 del lancio di 8 missili da crociera 3M14 Kalibr da una corvetta Classe Buyan-M della #Russia dalla base navale di #Novorossiysk (#KrasnodarKrai Oblast,Ru) nel #BlackSea verso #Ukraine, potenzialmente diretti a #Kyiv, all'Ukr meridionale o all'Ukr occidentale. pic.twitter.com/YlrJUfWruZ — Fabrizio Mura (@fabry_il_bomber) September 1, 2026

Πύραυλοι και drones πάνω από το Κίεβο

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ήχησαν σειρήνες αεροπορικού συναγερμού σε μεγάλο μέρος της Ουκρανίας, ενώ στο Κίεβο καταγράφηκαν διαδοχικές ισχυρές εκρήξεις.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με drones αλλά και πυραύλους. Ουκρανικές πηγές ανέφεραν ότι μεταξύ των όπλων που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα βρίσκονταν βαλλιστικοί και πύραυλοι κρουζ.

Συντρίμμια από μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν εστίες φωτιάς σε διάφορα σημεία της πόλης. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν περιστατικά στις συνοικίες Νταρνίτσκι, Σολομιάνσκι και Χολοσίιβσκι, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Νεκρός και εννέα τραυματίες στο Μπορίσπιλ

Σοβαρές ήταν οι συνέπειες της επίθεσης και στην περιφέρεια του Κιέβου.

Στο Μπορίσπιλ, ανατολικά της πρωτεύουσας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον εννέα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, μετά από πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

Πενταώροφη πολυκατοικία υπέστη ζημιές, ενώ αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε γειτονικό χώρο στάθμευσης τυλίχθηκαν στις φλόγες. Συνολικά 48 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το κτίριο, καθώς οι διασώστες, οι αστυνομικές δυνάμεις και τα ιατρικά συνεργεία επιχειρούσαν στα σημεία που επλήγησαν.

Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε επαγγελματική εγκατάσταση της περιοχής.

Έκτη συνεχόμενη ημέρα επιθέσεων

Το νέο κύμα βομβαρδισμών ήταν το έκτο κατά σειρά μέσα σε ισάριθμες ημέρες εναντίον του Κιέβου και της γύρω περιοχής.

Οι σχεδόν συνεχείς αεροπορικοί συναγερμοί των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα εκατομμυρίων κατοίκων, επηρεάζοντας ακόμη και τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών.

Μόνο μέσα στις τέσσερις προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ρωσία είχε εξαπολύσει σχεδόν 1.500 drones εναντίον της Ουκρανίας, περισσότερα από τα μισά από τα οποία ήταν νέου τύπου μη επανδρωμένα αεροσκάφη με κινητήρες τζετ.

Το Κίεβο εκτιμά ότι η αυξανόμενη ένταση και διάρκεια των επιθέσεων αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην εξάντληση των ουκρανικών συστημάτων αεράμυνας αλλά και στη διαρκή πίεση του άμαχου πληθυσμού.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία συνεχίζει τις επιθέσεις με drones βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι περισσότερα από δώδεκα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν, ενώ επιθέσεις αναφέρθηκαν και σε άλλες περιοχές της Ρωσίας.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση του εχθρού εναντίον της πρωτεύουσας» και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της πόλης του Κιέβου μέσω Telegram, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Λίγο νωρίτερα, η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην Μπορίσπιλ, ανατολικά της πρωτεύουσας.