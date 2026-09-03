Μια εντυπωσιακή διάσωση καταγράφηκε στην Ινδία, όταν μια νεόνυμφη χρησιμοποίησε το μαντίλι που φορούσε ως αυτοσχέδιο σχοινί, προκειμένου να βοηθήσει έναν μοτοσικλετιστή που είχε εγκλωβιστεί σε ορμητικά νερά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Τσάμπα, στο κρατίδιο Χιματσάλ Πραντές, έπειτα από έντονη βροχόπτωση που προκάλεσε ξαφνική πλημμύρα σε τμήμα του οδικού δικτύου.

Ο μοτοσικλετιστής βρέθηκε παγιδευμένος στη μέση του δρόμου, ο οποίος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα είχε μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο. Η δύναμη του νερού δυσκόλευε τις κινήσεις του, ενώ ο άνδρας προσπαθούσε να διατηρήσει την ισορροπία του ώστε να μην παρασυρθεί.

Μια οικογένεια που περνούσε από το σημείο με αυτοκίνητο αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και σταμάτησε για να τον βοηθήσει. Αρχικά, ένας άνδρας κατέβηκε από το όχημα και προσπάθησε να πλησιάσει τον εγκλωβισμένο μοτοσικλετιστή, ωστόσο η ένταση του ρεύματος και η ολισθηρότητα του δρόμου έκαναν την προσπάθεια ιδιαίτερα δύσκολη.

Τότε, μία νεόνυμφη που βρισκόταν μαζί με την οικογένεια έβγαλε το «dupatta», το παραδοσιακό μακρύ μαντίλι που φορούσε, και το άπλωσε προς την πλευρά του μοτοσικλετιστή, χρησιμοποιώντας το ως αυτοσχέδιο σχοινί διάσωσης.

Ο άνδρας κατάφερε να το πιάσει και, έχοντας πλέον ένα σταθερό σημείο στήριξης, άρχισε να κινείται προς ασφαλέστερο σημείο. Στην προσπάθεια συμμετείχαν και άλλα μέλη της οικογένειας, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες, που τον τράβηξαν μακριά από το ισχυρότερο τμήμα του ρεύματος και τελικά κατάφεραν να τον βγάλουν με ασφάλεια από τα νερά.

Η διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την άμεση αντίδραση και την αποφασιστικότητα της οικογένειας.

Humanity still lives❤️

A newly married couple in Bhatiyat, Chamba, Himachal risked their own safety to rescue a young biker who got trapped in the floodwater.

A powerful reminder that compassion n courage can save lives❤️#Viral#HimachalPradesh #Chamba #Biker #Humanity #Rescue pic.twitter.com/eWF3wbTp2d — umesh simla (@umeshsimla) September 2, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στον δρόμο Κακιάρα–Τουνουχάτι, στην περιοχή Μπατιγιάτ της Τσάμπα, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις είχαν προκαλέσει απότομη αύξηση της στάθμης και της ορμής των νερών.

Οι έντονες βροχές έχουν προκαλέσει προβλήματα και σε άλλα σημεία του Χιματσάλ Πραντές, με κατολισθήσεις και πλημμύρες να επηρεάζουν την κυκλοφορία σε ορεινούς δρόμους της περιοχής.