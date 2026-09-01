Ο πρίγκιπας Χάρι μπορεί να βρίσκεται ξανά στη Βρετανία, όμως σύμφωνα με τον βασιλικό σχολιαστή Richard Fitzwilliams το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν επέστρεψε, αλλά αν έχει αλλάξει η στάση του απέναντι στη βασιλική οικογένεια. Αν όχι, προειδοποιεί, η παρουσία του μπορεί να αποδειχθεί «επικίνδυνη».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται μετά την επιστροφή του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις με τους Ουίνδσορ εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από ανοιχτές διαφωνίες και διαφορετικές προσδοκίες για μια πιθανή συμφιλίωση.

Ο Fitzwilliams μίλησε στην Daily Express για τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Χάρι εξακολουθεί να θεωρεί ότι ο ίδιος και η Μέγκαν οφείλουν να λάβουν μια απολογία για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν από τη βασιλική οικογένεια.

Και ήταν ιδιαίτερα σαφής:

«Αν εξακολουθεί να αισθάνεται τόσο αδικημένος όσο αναφέρεται, είναι επικίνδυνος για τη βασιλική οικογένεια, καθώς δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν την Όπρα και το Spare είχε τεράστιες πωλήσεις, ενώ οι Σάσεξ βρίσκονται τώρα, ξαφνικά, εκεί».

Η συμφιλίωση έχει έναν όρο για τον Χάρι

Το σημείο στο οποίο στέκεται ο βασιλικός σχολιαστής είναι η διαφορά ανάμεσα στην επιθυμία για επαναπροσέγγιση και στους όρους που τη συνοδεύουν.

Ο πρίγκιπας Χάρι είχε δηλώσει πέρυσι στο BBC ότι επιθυμεί συμφιλίωση με τη βασιλική οικογένεια. Ο Fitzwilliams υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι για τον δούκα του Σάσεξ η συμφιλίωση φαίνεται να συνδέεται με την αναγνώριση όσων θεωρεί ότι συνέβησαν εις βάρος του.

«Είπε στο BBC πέρυσι ότι ήθελε συμφιλίωση. Για εκείνον, η συμφιλίωση απαιτεί λογοδοσία, όμως η βασιλική οικογένεια δεν θα ζητήσει ποτέ δημόσια συγγνώμη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σχολιαστής.

Αυτό ακριβώς είναι και το σημείο όπου οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν διαφορετική αντίληψη για το τι θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πραγματική προσέγγιση.

Από την Όπρα στο «Spare»

Η αναφορά του Fitzwilliams στην Όπρα Γουίνφρεϊ και στο Spare δεν είναι τυχαία. Η συνέντευξη του Χάρι και της Μέγκαν στην Όπρα τον Μάρτιο του 2021 είχε προκαλέσει διεθνή συζήτηση, καθώς το ζευγάρι μίλησε ανοιχτά για τη ζωή του μέσα στη βασιλική οικογένεια και για τις σχέσεις του με τα μέλη της.

Δύο χρόνια αργότερα, ο Χάρι προχώρησε ακόμη περισσότερο με τα απομνημονεύματά του Spare, στα οποία αποκάλυψε προσωπικές λεπτομέρειες για τη ζωή του ως μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Για τον Fitzwilliams, αυτή η προηγούμενη δημόσια παρουσία του Χάρι είναι που κάνει διαφορετική τη σημερινή κατάσταση. Ο δούκας δεν είναι πλέον απλώς ένα μέλος της οικογένειας που απομακρύνθηκε από τα βασιλικά καθήκοντα. Έχει ήδη μιλήσει δημόσια για όσα θεωρεί ότι συνέβησαν και έχει αποδείξει ότι διαθέτει ένα τεράστιο διεθνές κοινό.

Ο ίδιος ο σχολιαστής αναφέρθηκε, τέλος, και στη χαρακτηριστική φράση της βασίλισσας Ελισάβετ μετά τη συνέντευξη στην Όπρα: «some recollections may vary», δηλαδή «ορισμένες αναμνήσεις μπορεί να διαφέρουν».

Ο Fitzwilliams τη χαρακτήρισε ως την πιο χαρακτηριστική φράση εκείνης της περιόδου, συνδέοντάς την με το ζήτημα της εμπιστοσύνης ανάμεσα στους Σάσεξ και τη βασιλική οικογένεια.