Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με μεγάλες ποσότητες νερού να συσσωρεύονται σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και να δυσκολεύουν την κυκλοφορία.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη ήταν η κατάσταση στην Εθνικής Αμύνης, όπου τα νερά κάλυψαν μεγάλο μέρος του οδοστρώματος και κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, σύμφωνα με το thestival.gr. Η κίνηση των οχημάτων γινόταν με δυσκολία, κυρίως στο ανοδικό ρεύμα με κατεύθυνση προς την Ευαγγελίστρια.

Προβλήματα από τη συσσώρευση υδάτων σημειώθηκαν και στην Εγνατία, με το οδόστρωμα να έχει πλημμυρίσει σε τμήματα του δρόμου, τουλάχιστον μέχρι την περιοχή της Καμάρας.