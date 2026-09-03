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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυώροφη πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης, ενώ νεκρός εντοπίστηκε και ο φερόμενος ως δράστης. Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, οι δύο από πυρά.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Μινεάπολης, η πρώτη κλήση για πυροβολισμούς στο κτίριο έγινε λίγο μετά τις 16:30 τοπική ώρα της Τετάρτης. Οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν και εισήλθαν στην πολυκατοικία περίπου τρία λεπτά αργότερα, όπου εντόπισαν ανθρώπους που είχαν δεχθεί πυρά.

Ενώ βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου, ακούστηκαν νέοι πυροβολισμοί από υψηλότερο όροφο. Οι αστυνομικοί κινήθηκαν προς το σημείο και, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας Γκάρετ Πάρτεν, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια πυκνή θολούρα που περιόριζε σημαντικά την ορατότητά τους.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί. Οι δύο έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς, ενώ ο τρίτος υπέστη διαφορετικού είδους τραυματισμό. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο Hennepin County Medical Center και, σύμφωνα με το νοσοκομείο, η κατάστασή τους είναι σταθερή.

Ένα από τα θύματα πέθανε στο σημείο, ενώ δεύτερος άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Το Hennepin County Medical Center γνωστοποίησε ότι συνολικά δέχθηκε επτά ασθενείς μετά το περιστατικό, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση των υπολοίπων.

Ο ύποπτος για την επίθεση βρέθηκε επίσης νεκρός. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής την ταυτότητά του, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο πώς ακριβώς έχασε τη ζωή του.

Κάτοικοι της πολυκατοικίας ανέφεραν ότι ο άνδρας που φέρεται να άνοιξε πυρ διέμενε στο ίδιο κτίριο. Ένας από τους ενοίκους δήλωσε ότι άκουσε περίπου οκτώ πυροβολισμούς και στη συνέχεια είδε έναν άνδρα, τον οποίο αναγνώρισε ως κάτοικο της πολυκατοικίας, να κρατά πιστόλι.

Άλλος ένοικος ανέφερε ότι είχε συναντήσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα έναν άνδρα με όπλο σε διάδρομο του κτιρίου και είχε ενημερώσει σχετικά τη διαχείριση.

Στην έρευνα συμμετέχουν πολιτειακές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες, ενώ το FBI έχει γνωστοποιήσει ότι παρέχει στις τοπικές αρχές την απαραίτητη υποστήριξη.

Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης και τα κίνητρα του δράστη.