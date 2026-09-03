Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυώροφη πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης, ενώ νεκρός εντοπίστηκε και ο φερόμενος ως δράστης. Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, οι δύο από πυρά.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Μινεάπολης, η πρώτη κλήση για πυροβολισμούς στο κτίριο έγινε λίγο μετά τις 16:30 τοπική ώρα της Τετάρτης. Οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν και εισήλθαν στην πολυκατοικία περίπου τρία λεπτά αργότερα, όπου εντόπισαν ανθρώπους που είχαν δεχθεί πυρά.

UPDATE: Minneapolis shooting incident summary:



• 3 dead, including the suspected shooter

• 1 victim died at the scene, 1 at the hospital

• 3 officers injured, including 2 struck by gunfire

• 4 additional people transported to hospitals, including the victim who died

•… pic.twitter.com/rPWIOhvGPy — Scope Report (@ScopeReport_) September 3, 2026

Ενώ βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου, ακούστηκαν νέοι πυροβολισμοί από υψηλότερο όροφο. Οι αστυνομικοί κινήθηκαν προς το σημείο και, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας Γκάρετ Πάρτεν, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια πυκνή θολούρα που περιόριζε σημαντικά την ορατότητά τους.

According to CBS’s local outlet WCCO, the two officers who were shot, one in the leg and one in the stomach, during the shooting incident Minneapolis, Minnesota are expected to survive, with additional reports from other sources now saying that the shooter is likely down already.… — OSINTdefender (@sentdefender) September 2, 2026

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί. Οι δύο έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς, ενώ ο τρίτος υπέστη διαφορετικού είδους τραυματισμό. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο Hennepin County Medical Center και, σύμφωνα με το νοσοκομείο, η κατάστασή τους είναι σταθερή.

2 police officers and an unspecified amount of other victims have reportedly been shot in Minneapolis, Minnesota during an active shooter incident.

More to come. pic.twitter.com/nZhydWrkgo — OSINTdefender (@sentdefender) September 2, 2026

Ένα από τα θύματα πέθανε στο σημείο, ενώ δεύτερος άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Το Hennepin County Medical Center γνωστοποίησε ότι συνολικά δέχθηκε επτά ασθενείς μετά το περιστατικό, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση των υπολοίπων.

🔥🚨 BREAKING — Officials CONFIRM that the Active shooter is DOWN in Minneapolis



Multiple people are dead, and TWO officers were shot.



A FOX 9 source with direct knowledge confirmed both pieces. Conditions of the wounded officers are not yet public.



A large police presence… pic.twitter.com/vFVxvCRAye — The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) September 2, 2026

Ο ύποπτος για την επίθεση βρέθηκε επίσης νεκρός. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής την ταυτότητά του, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο πώς ακριβώς έχασε τη ζωή του.

Κάτοικοι της πολυκατοικίας ανέφεραν ότι ο άνδρας που φέρεται να άνοιξε πυρ διέμενε στο ίδιο κτίριο. Ένας από τους ενοίκους δήλωσε ότι άκουσε περίπου οκτώ πυροβολισμούς και στη συνέχεια είδε έναν άνδρα, τον οποίο αναγνώρισε ως κάτοικο της πολυκατοικίας, να κρατά πιστόλι.

Video from Citizen shows man bleeding outside Loring Towers in Minneapolis pic.twitter.com/cltQqUgkv4 — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) September 2, 2026

Άλλος ένοικος ανέφερε ότι είχε συναντήσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα έναν άνδρα με όπλο σε διάδρομο του κτιρίου και είχε ενημερώσει σχετικά τη διαχείριση.

Στην έρευνα συμμετέχουν πολιτειακές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες, ενώ το FBI έχει γνωστοποιήσει ότι παρέχει στις τοπικές αρχές την απαραίτητη υποστήριξη.

Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης και τα κίνητρα του δράστη.