Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν δεν έχουν φτάσει στο τέλος τους, σημειώνοντας σε συνέντευξή του στο i24News ότι η αποστολή της χώρας του «δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί».

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε ανοιχτά και στον στόχο της κυβέρνησής του απέναντι στην ιρανική ηγεσία. «Όλα τα συστήματά μας υπό την καθοδήγησή μου εργάζονται για την ανατροπή αυτού του καθεστώτος», δήλωσε και πρόσθεσε ότι πρόθεσή του ήταν να συγκρουστεί με το Ιράν για να το «καταρρίψει».

Κατς: Σε ετοιμότητα το Ισραήλ για ενδεχόμενο ιρανικό πλήγμα

Στο ενδεχόμενο μιας νέας επίθεσης από την Τεχεράνη αναφέρθηκε από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, διαμηνύοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη να αντιδράσει «με μεγάλη δύναμη» εφόσον βρεθεί στο στόχαστρο του Ιράν κατά την περίοδο των εβραϊκών εορτών.

Οι δηλώσεις του έγιναν στον απόηχο της νέας στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ, στο Ιρακινό Κουρδιστάν και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων την Τρίτη για πλήγματα σε ιρανικούς στόχους, μεταξύ των οποίων συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και μέσα ναρκοθέτησης. Η Ουάσινγκτον παρουσίασε την επιχείρηση ως απάντηση στις επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ.

Αργότερα την Τετάρτη, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι πετρελαιοφόρο της αποτέλεσε στόχο φονικής ιρανικής επίθεσης στο Στενό του Ορμούζ.

Ο Κατς, παίρνοντας τον λόγο σε συνέδριο του ομίλου μέσων ενημέρωσης Yedioth Ahronoth, υποστήριξε ότι «προς το παρόν», το Ιράν «επιτίθεται σε όλη την περιοχή εκτός από εμάς».

«Υπάρχει όμως η πιθανότητα να μας επιτεθούν. Είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό αμυντικά», είπε.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο ιρανικής επίθεσης κατά την περίοδο των εβραϊκών εορτών, η οποία αρχίζει στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Σε περίπτωση που η Τεχεράνη προχωρήσει σε πλήγμα εναντίον του Ισραήλ, η απάντηση θα είναι άμεση και ισχυρή, σύμφωνα με τον Κατς. Όπως τόνισε, το Ισραήλ θα «απαντήσει με μεγάλη δύναμη, ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλον», προσθέτοντας ότι «τα αεροπλάνα μας είναι έτοιμα να απογειωθούν».

«Τους αρέσει να επιτίθενται στις εβραϊκές γιορτές επειδή, άλλωστε, μισούν τους Εβραίους. Δείτε τα (πολλά) πράγματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Αλλά είμαστε προετοιμασμένοι τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το θέμα», κατέληξε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.