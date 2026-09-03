Στην κατάσχεση του ρωσικού επιβατικού πλοίου Professor Molchanov, το οποίο βρισκόταν στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ της Αρκτικής, προχώρησαν οι αρχές της Νορβηγίας, έπειτα από σχετικό αίτημα της ουκρανικής κρατικής ενεργειακής εταιρείας Naftogaz. Την εξέλιξη γνωστοποίησε η ουκρανική εταιρεία, ενώ στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε και από τη νορβηγική αστυνομία σε μέσα ενημέρωσης.

Το μέτρο έχει σκοπό την εφαρμογή επιδιαιτητικής απόφασης που υποχρέωνε τη Μόσχα να προχωρήσει στην καταβολή ποσού 4,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την «παράνομη κατάσχεση» περιουσιακών στοιχείων του ουκρανικού ομίλου όταν προσαρτήθηκε η χερσόνησος της Κριμαίας το 2014.

Norway just seized the Russian Arctic research and expedition vessel Professor Molchanov in Barentsburg, Svalbard.



A Norwegian court ordered the seizure on August 31st in order to compensate Ukraine $4.22 billion after Russia stole Naftogaz assets in Crimea.



An international… pic.twitter.com/KGDyikQJpm — Visegrád 24 (@visegrad24) September 2, 2026

Πρόκειται για «νέο σημαντικό βήμα προς την απόδοση δικαιοσύνης μετά την παράνομη κατάσχεση από τη Ρωσία περιουσιακών στοιχείων της Naftogaz στην Κριμαία», τόνισε με ικανοποίηση στην ανακοίνωση ο προσωρινός γενικός διευθυντής της εταιρείας Σερχίι Φεντορένκο.

«Θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε ρωσικούς πόρους σε όλο τον κόσμο ως την πλήρη καταβολή των αποζημιώσεων που αποφασίστηκε να δοθούν στη Naftogaz και άλλες εταιρίες του ομίλου Naftogaz», πρόσθεσε.

Η κατάσχεση διατάχτηκε την 31η Αυγούστου 2026 από νορβηγικό δικαστήριο για την εξασφάλιση της πληρωμής της ρωσικής οφειλής, τόκων και συναφών εξόδων, κατά την ανακοίνωση της ουκρανικής εταιρείας.

Κατά δεδομένα του ιστότοπου VesselFinder, το Professor Molchanov βρίσκεται αγκυροβολημένο στην Μπάρεντσμπουργκ, πόλη ορυχείων.

Η αστυνομία του Σβάλμπαρντ επιβεβαίωσε στην εφημερίδα Aftenposten την κατάσχεση.

«Η αστυνομία του Σβάλμπαρντ έλαβε διαταγή δικαστηρίου (…) για τη συντηρητική κατάσχεση του πλοίου Professor Molchanov» και «προχώρησε σήμερα» στην κατάσχεση «στην Μπάρεντσμπουργκ», ανέφερε ο Χόκον Φίνσταντ, αξιωματικός της.